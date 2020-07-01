В Приморье свыше 48% избирателей проголосовали по поправкам

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Свыше 48% избирателей в Приморье, по данным на 10.00 (03.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, голосование проходит спокойно, сообщил журналистам зампредседателя избиркома региона Свыше 48% избирателей в Приморье, по данным на 10.00 (03.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, голосование проходит спокойно, сообщил журналистам зампредседателя избиркома региона Роман Охотников

В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. В Приморье всего зарегистрированы 1 451 286‬ избирателей. В регионе работают 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока Находки . Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысячи приморцев. За порядком на избирательных участках следят около 5 тысяч общественных наблюдателей.

"Общая явка за все дни, включая сегодня (утро), - 48.64%, это 711 301 избиратель", - сказал Охотников.

"Пока все проходит спокойно, обращений в избирком Приморья пока не поступало. Претензий по порядку голосования никто не обозначал", - добавил Охотников.

Явка на выборах президента РФ в 2018 году в Приморье на 10.00 п местному времени составила 9,06%.