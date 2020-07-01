В Сибири открылись участки для финального голосования по Конституции

Избиратели на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Избирательные участки для последнего дня голосования по поправкам к Конституции РФ открылись в 8.00 (4.00 мск) в восьми из десяти регионах Сибири; из-за разницы в часовых поясах на территории Сибирского федерального округа Избирательные участки для последнего дня голосования по поправкам к Конституции РФ открылись в 8.00 (4.00 мск) в восьми из десяти регионах Сибири; из-за разницы в часовых поясах на территории Сибирского федерального округа Иркутская область начала голосование в 3.00 мск, Омская область стартует в 5.00 мск. Все десять глав сибирских регионов проголосовали до 1 июля.

Приангарье первое

В Иркутской области в день голосования 1 июля в 8.00 (3.00 мск) откроются 1894 избирательных участка. В дополнение к ним будут работать 29 участков в местах временного нахождения граждан - на вокзалах, в аэропортах, больницах, СИЗО. Маломобильные граждане могут проголосовать на дому. Для этого до 17.00 (12.00 мск) 1 июля им нужно подать заявку в избирательную комиссию по месту жительства. Это можно сделать по телефону.

Голосование в регионе проводится с соблюдением всех санитарных норм. Члены участковой комиссии, наблюдатели, участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками. Избирательные участки в Приангарье будут работать 1 июля до 20.00 (15.00 мск).

На избирательных участках в Иркутской области в дни голосования проводится викторина "Моя конституция". Ее участники получают специальные буклеты, каждый из которых имеет индивидуальный номер. Победители определятся по этому номеру путем случайной математической выборки. Среди призов - три однокомнатных квартиры в Иркутске , пять автомобилей, 100 планшетов и 600 телефонов.

Сразу восемь: три области, два края и три республики

В Новосибирской области 1 июля, как и в предыдущие шесть дней, откроются 2013 избирательных участков. По данным главы облизбиркома Ольги Благо, всего в регионе проголосовали уже более 465 тысячи человек – это 21,6% от количества избирателей Новосибирской области. На избирательных участках проголосовали 302 783 избирателя (65,1% от проголосовавших). Количество проголосовавших "на дому" – 98,8 тысячи человек (21,3%).

Голосование организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Все желающие члены избирательных комиссий протестированы на коронавирус. Заболевших не выявлено.

Томской области 1 июля откроются 773 избирательных участка. Всего в регионе уже проголосовали 164,6 тысячи человек из более чем 768 тысяч избирателей. Голосование организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В Новосибирской и Томской областях избиратели смогут также отдать свой голос за присвоение Новосибирску Томску почетного звания "Город трудовой доблести".

В Кузбассе в единый день голосования по поправкам в Конституцию РФ в 08.00 (4.00 мск) местного времени открылись избирательные участки.

"Работают 1699 участковых избирательных комиссий. Из них в одиннадцати муниципальных образованиях региона на 61 избирательном участке голосование открыто с 06.00 местного времени. Эти участки открыты для работников предприятий с непрерывным циклом работы. Все участки будут работать до 20 часов местного времени. Массовые мероприятия: концерты, ярмарки из-за угрозы распространения коронавируса на избирательных участках запрещены", – рассказали РИА Новости в избирательной комиссии Кемеровской области

Как сообщается в Тelegram-канале оперштаба региона по коронавирусу, всем приходящим на избирательные участки обязательно измерят температуру, а также бесплатно выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки для заполнения бюллетеней.

По данным избирательной комиссии Красноярского края , в регионе функционирует 2150 стационарных участков и 39 в местах временного пребывания граждан. Общее количество избирателей – 2 066 676 человек. По данным ЦИК, в регионе до 29 июня проголосовали 587 210 человек.

Алтайском крае откроются 1779 участков, 203 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. До 30 июня по поправкам к конституции проголосовали 541 908 жителей края. В городах и районах региона в эти дни работают мобильные пункты для голосования на открытом воздухе - во дворах домов и территориях общего пользования. Почти 52 тысячи человек воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" и выбрали наиболее удобный участок для голосования.

По данным избирательной комиссии Тувы, в республике 25 июня было открыто 183 участка для голосования. Семь из них в труднодоступных районах уже закрыты, так как люди здесь уже проголосовали. По данным избиркома, на 1 января в республике зарегистрировано около 195 тысяч избирателей.

По данным избирательной комиссии Хакасии, в республике работает 384 участка для голосования, в том числе три в местах временного нахождения людей. На 1 января в республике было зарегистрировано около 398 тысяч избирателей. По данным ЦИК, в республике до 29 июня проголосовали 106 029 человек.

Республике Алтай откроются 236 участков для голосования. Также организованы "мобильные" пункты на придомовых территориях, на которых активно голосуют жители региона. И на стационарных участках, и на "мобильных" соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры, заверили в избирательной комиссии республики. Участникам голосования выдают медицинские маски, перчатки и индивидуальные ручки.

Омичи стартуют позже

В Омской области 1 июля в 8.00 (5.00 мск), как и в предыдущие шесть дней, откроются 1734 избирательных участка.

По данным главы избиркома Омской области Алексея Нестеренко, всего в регионе проголосовали уже более 750 тысяч человек – это около 50% от количества избирателей Омской области. В основном, по словам Нестеренко , избиратели голосовали в помещениях, которые были оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.