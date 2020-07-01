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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Три села на Чукотке показали явку в 100% на голосовании по поправкам
Жители трёх сёл Чукотки показали 100% явку на голосовании по поправкам в конституцию, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:08
голосование по поправкам в конституцию
чукотка
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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чукотка, конституция рф, политика

Три села на Чукотке показали явку в 100% на голосовании по поправкам

04:08 01.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Жители трёх сёл Чукотки показали 100% явку на голосовании по поправкам в конституцию, сообщает правительство региона.
"В трёх селах региона в общероссийском голосовании по поправкам в Конституции РФ приняли участие все граждане, включенные в списки участников голосования. 100% явку показали жители Хатырка, Алькатваам, Чуванское", - говорится в сообщении.
По данным избирательной комиссии округа, нарушений или жалоб от наблюдателей и участников голосования не поступало.
Явка в регионе на 10.00 (1.00 мск) составила 65,76%, проголосовал 19 561 человек. Всего в регионе работает 55 участков для голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Вчера, 21:33Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование
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Голосование по поправкам в КонституциюЧукоткаКонституция РФПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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