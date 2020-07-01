Три села на Чукотке показали явку в 100% на голосовании по поправкам

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Жители трёх сёл Чукотки показали 100% явку на голосовании по поправкам в конституцию, сообщает правительство региона.
"В трёх селах региона в общероссийском голосовании по поправкам в Конституции РФ приняли участие все граждане, включенные в списки участников голосования. 100% явку показали жители Хатырка, Алькатваам, Чуванское", - говорится в сообщении.
По данным избирательной комиссии округа, нарушений или жалоб от наблюдателей и участников голосования не поступало.
Явка в регионе на 10.00 (1.00 мск) составила 65,76%, проголосовал 19 561 человек. Всего в регионе работает 55 участков для голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.