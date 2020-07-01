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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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На Камчатке явка на голосовании в девяти из 11 районов превысила 50%
Явка на голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ в девяти районах Камчатки превысила 50%, сообщили РИА Новости в краевой избирательной комиссии. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T03:59
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
камчатский край
петропавловск-камчатский
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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конституция рф, камчатский край, петропавловск-камчатский, политика

На Камчатке явка на голосовании в девяти из 11 районов превысила 50%

03:59 01.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Явка на голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ в девяти районах Камчатки превысила 50%, сообщили РИА Новости в краевой избирательной комиссии.
Отмечается, что больше половины от общего числа избирателей уже проголосовали в Алеутском, Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском районах.
"Всего на Камчатке работают 14 территориальных избирательных комиссий (ТИК), две из них (судовая и береговая) - в Петропавловске-Камчатском и одна - в городе Вилючинске. Остальные ТИК организуют выборы в 11 муниципальных районах полуострова, в девяти из них уже проголосовали больше половины от общего числа избирателей", - сообщила РИА Новости председатель региональной избирательной комиссии Инга Иринина.
В избиркоме отметили, что наименее активно голосование проходит в Петропавловске-Камчатском, по информации на 12.00 по камчатскому времени (03.00 мск), избирательные участки посетили чуть меньше 29% горожан. В целом, явка на общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию в Камчатском крае сейчас составляет 36,69% или почти 90 тысяч человек.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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