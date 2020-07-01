На Камчатке явка на голосовании в девяти из 11 районов превысила 50%

"Всего на Камчатке работают 14 территориальных избирательных комиссий (ТИК), две из них (судовая и береговая) - в Петропавловске-Камчатском и одна - в городе Вилючинске. Остальные ТИК организуют выборы в 11 муниципальных районах полуострова, в девяти из них уже проголосовали больше половины от общего числа избирателей", - сообщила РИА Новости председатель региональной избирательной комиссии Инга Иринина.