На Камчатке явка на голосовании в девяти из 11 районов превысила 50%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Явка на голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ в девяти районах Камчатки превысила 50%, сообщили РИА Новости в краевой избирательной комиссии.
Отмечается, что больше половины от общего числа избирателей уже проголосовали в Алеутском, Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском районах.
"Всего на Камчатке работают 14 территориальных избирательных комиссий (ТИК), две из них (судовая и береговая) - в Петропавловске-Камчатском и одна - в городе Вилючинске. Остальные ТИК организуют выборы в 11 муниципальных районах полуострова, в девяти из них уже проголосовали больше половины от общего числа избирателей", - сообщила РИА Новости председатель региональной избирательной комиссии Инга Иринина.
В избиркоме отметили, что наименее активно голосование проходит в Петропавловске-Камчатском, по информации на 12.00 по камчатскому времени (03.00 мск), избирательные участки посетили чуть меньше 29% горожан. В целом, явка на общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию в Камчатском крае сейчас составляет 36,69% или почти 90 тысяч человек.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. На Камчатке открылось 292 избирательных участка, из них 105 находятся на судах в море и 187 – на суше. Всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тысяч избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.