В России начинает действовать обязательная маркировка лекарств

Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке сети "Ригла" на Арбате в Москве

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обязательная маркировка лекарств начинает действовать в Обязательная маркировка лекарств начинает действовать в России со среды – все производители препаратов должны будут наносить маркировку, а лица осуществляющие производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарств, должны будут обеспечивать внесение информации о лекарствах в систему мониторинга их движения.

Соответствующий федеральный закон был подписан президентом России в конце декабря 2019 года.

Обязательная маркировка всех лекарств должны была начаться в России с 1 января 2020 года. Однако мониторинг готовности к обязательной маркировке показал, что большинство аптечных организаций к переходу на новую систему с января не готово, в связи с этим дата вступления в силу обязательной маркировки лекарств была перенесена.

При этом с 1 октября 2019 года фармпроизводители уже наносят код маркировки на препараты для лечения редких заболеваний, а участники оборота таких лекарств вносят в систему сведения о препаратах на всех этапах их движения. Как отмечала заместитель начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Елена Кудрявцева, благодаря маркировке еще на этапе эксперимента было выявлено правонарушений (повторных вбросов и перепродаж препаратов, купленных на госторгах) на сумму более 500 миллионов рублей.

В середине июня пресс-служба Минздрава России сообщила, что работать с маркированными лекарствами готовы уже большинство аптек в регионах страны.

В конце июня в Минздраве уточнили, что все российские производители препаратов, не имеющих аналогов, зарегистрировались в системе маркировки.

Кроме того, 23 июня Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым устанавливается право правительства давать отсрочку на введение обязательной маркировки для ряда лекарств в течение трех-шести месяцев.

В пресс-службе Минздрава заявили, что наделение правительства РФ такими полномочиями позволит нивелировать незначительные сложности и все пациенты получат необходимые лекарства.

В пресс-службе Росздравнадзора отметили, что маркировка лекарств позволит обеспечить россиян качественными эффективными и безопасными препаратами, а также защити рынок от фальсифицированных лекарств и позволит одномоментно выводить из оборота препараты, не отвечающие требованиям.