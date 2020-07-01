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Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T03:40
обострение конфликта в ливии
правительство национального согласия ливии (пнс)
акиля салех
халифа хафтар
сирт
триполи
ливия
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обострение конфликта в ливии, правительство национального согласия ливии (пнс), акиля салех, халифа хафтар, сирт, триполи, ливия, в мире

Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта

03:40 01.07.2020
5434
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
По словам представителя ЛНА, частям Хафтара после отвода войск от Триполи и передислокации удалось отразить "массированные, крупные атаки ПНС на Сирт".
"Вооруженные силы смогли отразить это нападение и установили линию обороны на расстоянии от 50 до 90 километров от Сирта. Линия простирается от района Буйрат аль-Хассун до Вади-Джариф", - сказал аль-Мисмари.
Представитель ЛНА также сообщил, что войска ПНС в настоящий момент пытаются сконцентрировать свои силы для новой атаки на Сирт.
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"(Президент Турции Тайип) Эрдоган хочет продолжать военные действия, пока он не возьмет под свой контроль весь регион "нефтяного полумесяца", и только после этого он пойдет на переговоры", - заявил аль-Мисмари.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Акиля СалехХалифа ХафтарСиртТриполиЛивияВ мире
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