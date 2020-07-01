Еще в 53 российских регионах заработает налоговый режим для самозанятых

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все Все российские регионы с 1 июля получили право ввести на своей территории специальный режим для самозанятых - налог на профессиональный доход, и в этом месяце установить на смартфон приложение "Мой налог" и получить официальный статус самозанятого смогут жители еще 53 субъектов Федерации, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе.

"Эксперимент по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" расширяет свою географию. Регионам предоставлено право самим решать вопрос о присоединении к эксперименту", - отметили в ведомстве.

С 1 июля налоговый режим стартует в 49 регионах: Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай , Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе , в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.

"Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 тысяч 130 рублей", – напомнили в ведомстве. Он будет прибавлен к существующему вычету в размере 10 тысяч рублей, то есть все зарегистрировавшиеся самозанятые получат по 22,13 тысячи на уплату первых налогов.