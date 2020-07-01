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Еще в 53 российских регионах заработает налоговый режим для самозанятых
Все российские регионы с 1 июля получили право ввести на своей территории специальный режим для самозанятых - налог на профессиональный доход, и в этом месяце... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T03:21
федеральная налоговая служба (фнс россии)
ульяновская область
магаданская область
республика адыгея
экономика
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ульяновская область
магаданская область
республика адыгея
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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федеральная налоговая служба (фнс россии), ульяновская область, магаданская область, республика адыгея, экономика

Еще в 53 российских регионах заработает налоговый режим для самозанятых

03:20 01.07.2020 (обновлено: 03:21 01.07.2020)
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все российские регионы с 1 июля получили право ввести на своей территории специальный режим для самозанятых - налог на профессиональный доход, и в этом месяце установить на смартфон приложение "Мой налог" и получить официальный статус самозанятого смогут жители еще 53 субъектов Федерации, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе.
"Эксперимент по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" расширяет свою географию. Регионам предоставлено право самим решать вопрос о присоединении к эксперименту", - отметили в ведомстве.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
29 июня, 12:30
Минфин видит потенциал в расширении налогового режима для самозанятых
С 1 июля налоговый режим стартует в 49 регионах: Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.
С 3 июля стать самозанятым можно будет в Республике Адыгея, с 9 июля - в Ульяновской области и Республике Тыва, а с 24 июля - в Северной Осетии. В следующем месяце, c 1 августа, новый режим запустят Калмыкия и Магаданская область. Ранее в эксперименте участвовали только 23 региона, при этом сейчас, по данным ФНС, в качестве самозанятых в России зарегистрировано более 760 тысяч человек.
Мужчина с ноутбуком
29 июня, 12:34
Более двух тысяч россиян ежедневно регистрируются как самозанятые
"Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 тысяч 130 рублей", – напомнили в ведомстве. Он будет прибавлен к существующему вычету в размере 10 тысяч рублей, то есть все зарегистрировавшиеся самозанятые получат по 22,13 тысячи на уплату первых налогов.
Получение статуса плательщика налога на профессиональный доход позволяет гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками: им не нужно лично посещать налоговые органы и подавать отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима составляет 4% при работе с физическими и 6% при работе с юридическими лицами. Режимом могут воспользоваться предприниматели, которые не имеют наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.
Мужчина работает за ноутбуком
29 июня, 07:47
В Москве более 300 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)Ульяновская областьМагаданская областьРеспублика АдыгеяЭкономика
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