https://ria.ru/20200701/1573715863.html
В Мавзолей Ленина начнут пускать посетителей
Посетителей с 1 июля начнут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены при соблюдении санитарных рекомендаций, говорится в сообщении Центра по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T03:03
2020-07-01T03:03
мавзолей ленина
владимир ленин (владимир ульянов)
общество
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https://ria.ru/20200422/1570407132.html
1
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мавзолей ленина, владимир ленин (владимир ульянов), общество