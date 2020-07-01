Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573715863.html
В Мавзолей Ленина начнут пускать посетителей
Посетителей с 1 июля начнут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены при соблюдении санитарных рекомендаций, говорится в сообщении Центра по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T03:03
мавзолей ленина
владимир ленин (владимир ульянов)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570343037_0:18:2875:1635_1400x0_80_0_0_eae47411e248cbbcdd1abfd10e34cecb.jpg
https://ria.ru/20200422/1570407132.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570343037_0:18:2875:1635_1400x0_80_0_0_eae47411e248cbbcdd1abfd10e34cecb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570343037_58:0:2789:2048_1400x0_80_0_0_6c6db2e99e28af79c9b11f762df10a31.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570343037_208:0:2256:2048_1400x0_80_0_0_cedce3a7343d654eaee8ed9d44a4c71f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мавзолей ленина, владимир ленин (владимир ульянов), общество

В Мавзолей Ленина начнут пускать посетителей

03:03 01.07.2020
244
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПосетители заходят в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
Посетители заходят в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Посетители заходят в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посетителей с 1 июля начнут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены при соблюдении санитарных рекомендаций, говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
"С 1 июля 2020 года возобновляется допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи при отсутствии повышенной температуры тела, после ее замера в пункте пропуска", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что во время посещения также необходимо соблюдение социальной дистанции.
Сторонники партии КПРФ несут венок к Мавзолею В. И. Ленина по случаю 150 лет со дня его рождения
22 апреля, 13:31
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
831013
Обсудить 1
Мавзолей ЛенинаВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Общество
Рекомендуем
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков
На Чукотке явка на утро на голосовании по поправкам превысила 65%
Избиратели на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
На Камчатке почти 35% жителей проголосовали по поправкам в Конституцию
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Девушка с собакой на городском пляже ялтинской набережной им. Ленина
Кинолог рассказал, как уберечь собаку от теплового удара
Мужчина с ноутбуком
Еще в 53 российских регионах заработает налоговый режим для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Молоток судьи
"Поставлю пять": мать жертвы учителя из Перми раскрыла детали инцидента
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Автомат А-545
В России стартовало серийное производство автомата — конкурента АК-12
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Лондон не использовал возможность продлить переходный период после Brexit
Мужчина в защитной маске у информационного табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
Германия начинает председательство в ЕС
Американские доллары
США, Канада и Мексика начинают жить по новым правилам торговли
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером RTVI
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке сети Ригла на Арбате в Москве
В России начинает действовать обязательная маркировка лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
13:25Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость
13:24Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
13:24Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве
13:23В Новгородской области явка на голосовании по поправкам составила 39,4%
13:23В Румынии число случаев коронавируса приблизилось к 27 300
Лента новостейМолния