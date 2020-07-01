На Камчатке почти 35% жителей проголосовали по поправкам в Конституцию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Почти 35% от общего числа избирателей в Камчатском крае уже высказались по вопросу изменений в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. На Камчатке открылось 292 избирательных участка, из них 105 находятся на судах в море и 187 – на суше. Всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тысяч избирателей. За первые пять дней голосования в нём приняли участие около 60 тысяч жителей полуострова, в том числе 10 тысяч человек, проголосовавших досрочно.
"По данным на 10.00 по камчатскому времени (01.00 мск), явка на общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Камчатском крае составила 34,24%, что составляет более 80 тысяч человек", - рассказала председатель избирком Камчатского края Инга Иринина.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.