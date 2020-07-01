На Камчатке почти 35% жителей проголосовали по поправкам в Конституцию

В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. На Камчатке открылось 292 избирательных участка, из них 105 находятся на судах в море и 187 – на суше. Всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тысяч избирателей. За первые пять дней голосования в нём приняли участие около 60 тысяч жителей полуострова, в том числе 10 тысяч человек, проголосовавших досрочно.