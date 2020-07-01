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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573715802.html
На Камчатке почти 35% жителей проголосовали по поправкам в Конституцию
Почти 35% от общего числа избирателей в Камчатском крае уже высказались по вопросу изменений в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в региональной избирательной РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T02:58
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
камчатский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, камчатский край, общество

На Камчатке почти 35% жителей проголосовали по поправкам в Конституцию

02:58 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбиратели на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Избиратели на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Почти 35% от общего числа избирателей в Камчатском крае уже высказались по вопросу изменений в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. На Камчатке открылось 292 избирательных участка, из них 105 находятся на судах в море и 187 – на суше. Всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тысяч избирателей. За первые пять дней голосования в нём приняли участие около 60 тысяч жителей полуострова, в том числе 10 тысяч человек, проголосовавших досрочно.
"По данным на 10.00 по камчатскому времени (01.00 мск), явка на общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Камчатском крае составила 34,24%, что составляет более 80 тысяч человек", - рассказала председатель избирком Камчатского края Инга Иринина.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков
02:47Голосование по поправкам в Конституцию
На Чукотке явка на утро на голосовании по поправкам превысила 65%
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФКамчатский крайОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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