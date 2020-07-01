На Чукотке явка на утро на голосовании по поправкам превысила 65%

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Свыше 65% избирателей на Чукотке, по данным на 10.00 (01.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. На Чукотке работают 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33 194 избирателя, более половины из них проголосовали с 25 по 30 июня. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1,7 тысячи человек.
"По данным на 10.00, проголосовали 19 561 человек, это 65,76%", - сказал собеседник агентства.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году на Чукотке на 10.00 составила 28.06%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.