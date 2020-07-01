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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573715772.html
На Чукотке явка на утро на голосовании по поправкам превысила 65%
Свыше 65% избирателей на Чукотке, по данным на 10.00 (01.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T02:47
голосование по поправкам в конституцию
чукотка
конституция рф
анадырь
общество
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чукотка, конституция рф, анадырь, общество

На Чукотке явка на утро на голосовании по поправкам превысила 65%

02:47 01.07.2020
141
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Свыше 65% избирателей на Чукотке, по данным на 10.00 (01.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. На Чукотке работают 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33 194 избирателя, более половины из них проголосовали с 25 по 30 июня. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1,7 тысячи человек.
"По данным на 10.00, проголосовали 19 561 человек, это 65,76%", - сказал собеседник агентства.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году на Чукотке на 10.00 составила 28.06%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Избиратели на избирательном участке
02:05Голосование по поправкам в Конституцию
В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюЧукоткаКонституция РФАнадырьОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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