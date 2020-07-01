Умер актер Виктор Проскурин

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни, сообщила его жена Ирина Хонда.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", — написала она в Facebook.

Уход артиста из жизни подтвердил его друг Юрий Метелкин. Причина смерти актера не уточняется.

В Гильдии актеров Союза кинематографистов сообщили РИА Новости, что дата и место прощания с Проскуриным станут известны позже.

Виктор Проскурин родился в 1952 году. Окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил от Марка Захарова предложение перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл Палача в "Тиле Уленшпигеле". Широкую известность в театральных кругах он получил в 1977-м, сыграв роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.