https://ria.ru/20200701/1573715659.html
Умер актер Виктор Проскурин
Советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни, сообщила его жена Ирина Хонда. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T02:40
2020-07-01T12:46
умер виктор проскурин
культура
виктор проскурин
россия
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Лысый Кучерявый
Помню. Замечательный актер.
233
vyachnick
Вечная память!
229
33
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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умер виктор проскурин, виктор проскурин, россия
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин
умер на 69-м году жизни, сообщила его жена Ирина Хонда.
"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", — написала она в Facebook.
Уход артиста из жизни подтвердил
его друг Юрий Метелкин. Причина смерти актера не уточняется.
В Гильдии актеров Союза кинематографистов сообщили РИА Новости, что дата и место прощания с Проскуриным станут известны позже.
Виктор Проскурин родился в 1952 году. Окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил от Марка Захарова предложение перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл Палача в "Тиле Уленшпигеле". Широкую известность в театральных кругах он получил в 1977-м, сыграв роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
На счету Проскурина множество ролей в советских и российских фильмах. Самые известные среди них: "Большая перемена", "12 стульев", "Жестокий романс", "Однажды двадцать лет спустя" и многие другие. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР.