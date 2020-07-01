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Умер актер Виктор Проскурин
Советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни, сообщила его жена Ирина Хонда. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:46
умер виктор проскурин
культура
виктор проскурин
россия
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Помню. Замечательный актер.
233
Вечная память!
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россия
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/20944/14/209441450_0:290:2524:1710_1400x0_80_0_0_86ae4318f9942a53db1d58b4b016d76d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер виктор проскурин, виктор проскурин, россия

Умер актер Виктор Проскурин

02:40 01.07.2020 (обновлено: 12:46 01.07.2020)
257877
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Виктор Проскурин
Актер Виктор Проскурин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни, сообщила его жена Ирина Хонда.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", — написала она в Facebook.

Уход артиста из жизни подтвердил его друг Юрий Метелкин. Причина смерти актера не уточняется.
В Гильдии актеров Союза кинематографистов сообщили РИА Новости, что дата и место прощания с Проскуриным станут известны позже.
Виктор Проскурин родился в 1952 году. Окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил от Марка Захарова предложение перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл Палача в "Тиле Уленшпигеле". Широкую известность в театральных кругах он получил в 1977-м, сыграв роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
На счету Проскурина множество ролей в советских и российских фильмах. Самые известные среди них: "Большая перемена", "12 стульев", "Жестокий романс", "Однажды двадцать лет спустя" и многие другие. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР.
© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкВиктор Проскурин в фильме "Однажды двадцать лет спустя"
Кадр из фильма Однажды, двадцать лет спустя
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Виктор Проскурин в фильме "Однажды двадцать лет спустя". Архивное фото
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КультураУмер Виктор ПроскуринВиктор ПроскуринРоссия
Популярные комментарии
Помню. Замечательный актер.
1 июля, 04:00
ЛКЛысый Кучерявый
205002602
Вечная память!
1 июля, 05:07
vyachnick
212001601
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