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ЦБ возобновляет инспекционные проверки банков
Банк России с 1 июля возобновляет инспекционные проверки кредитных организаций, приостановленные в марте, следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T02:08
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
национальное рейтинговое агентство
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), национальное рейтинговое агентство, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ возобновляет инспекционные проверки банков

02:08 01.07.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банк России с 1 июля возобновляет инспекционные проверки кредитных организаций, приостановленные в марте, следует из сообщения регулятора.
ЦБ из-за распространения коронавируса и перехода большинства сотрудников на удаленный режим работы принял решение перенести на срок после 1 июля запланированные проверки банков, а также приостановил до 1 июля мероприятия превентивного поведенческого надзора. Эти меры были приняты, чтобы снизить риск заражения и не создавать дополнительную операционную нагрузку на финансовые организации.
"Возобновить проведение инспекционных проверок, а также контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора поднадзорных Банку России организаций", - сообщал регулятор 26 июня. Кроме того, ЦБ возобновляет деятельность по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях с учетом эпидемиологической ситуации.
"Сейчас и банки, и регулятор возвращаются к привычному режиму работы, а, следовательно, появляется и необходимость вернуть стандартные надзорные процедуры и процессы", - поясняет гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.
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По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, проведение таких проверок обычно подразумевает активное взаимодействие со стороны проверяемых финансовых организаций, и требует от них отвлечения трудовых ресурсов для выполнения запросов инспекционных групп. Он отметил, что их возобновление является наиболее значимым с точки зрения объема регуляторной и надзорной нагрузки. "В связи с чем, отмену данного послабления логично осуществлять наряду с индивидуальной оценкой возможностей конкретных организаций и адаптацией для них режима проведения проверок", - отметил эксперт.
В свою очередь директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин отметил, что в рамках проверок отдельные банки могут столкнуться с предписаниями регулятора по досозданию резервов вследствие наблюдаемого ухудшения качества кредитных портфелей.
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Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Национальное рейтинговое агентствоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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