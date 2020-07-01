ЦБ возобновляет инспекционные проверки банков

ЦБ из-за распространения коронавируса и перехода большинства сотрудников на удаленный режим работы принял решение перенести на срок после 1 июля запланированные проверки банков, а также приостановил до 1 июля мероприятия превентивного поведенческого надзора. Эти меры были приняты, чтобы снизить риск заражения и не создавать дополнительную операционную нагрузку на финансовые организации.