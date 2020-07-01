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В США одобрили для испытаний четыре варианта вакцины от COVID-19
Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило для клинических испытаний четыре варианта вакцины от коронавирусной инфекции РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:17
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коронавирус covid-19, министерство обороны сша, сша, в мире

В США одобрили для испытаний четыре варианта вакцины от COVID-19

02:06 01.07.2020 (обновлено: 10:17 01.07.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило для клинических испытаний четыре варианта вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил руководитель ведомства Стивен Хан.
"Четыре вакцины были одобрены для перехода к клиническим испытаниям <...> И еще шесть находятся в стадии рассмотрения", — сказал Хан на пресс-конференции.
Вакцина от коронавируса
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Администрация США запустила в мае операцию Warp Speed — совместный проект министерства здравоохранения и Пентагона, целью которого является производство 300 миллионов доз вакцины от COVID-19 к январю 2021 года.
В США в июне резко росла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили или обратили вспять меры по открытию экономики.
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По данным Университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено уже 2,6 миллиона случаев коронавируса, более 126 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство обороны СШАСШАВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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