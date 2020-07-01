Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. "Выяснение отношений" между "Выяснение отношений" между Турцией США из-за российских С-400 ведет к серьезному расколу в НАТО , заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с RT

Так он прокомментировал инициативу американского сенатора Джона Тьюна, который назвал "способ" разрешить противоречия между Вашингтоном Анкарой по российским ЗРК. Он внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил купить эти системы у Турции.

"Выяснение отношений между Турцией и США по поводу С-400 стало прецедентом для всего НАТО: член альянса вооружается тем оружием, которое произведено и есть на вооружении у государства, против которого в НАТО выстраивают все свои системы. Это ведет к очень серьезному расколу: все-таки Турция является одним из самых мощных в военном плане государств альянса", — отметил Кошкин.

Инициатива сенатора Тьюна, по мнению аналитика, направлена на то, чтобы решить этот вопрос "одним ударом", однако это поправка в случае ее принятия не сможет изменить превосходства С-400 над американскими аналогами.

"Эта идея выдается за некое мирное, политическое решение вопроса. Но даже если эта поправка будет одобрена и сделка совершена, что маловероятно, проблема никуда не исчезнет. С-400 будет по-прежнему лучше и привлекательней. А в НАТО все так же не будет согласия", — подчеркнул эксперт.

Поставки С-400, которые вызвали кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля прошлого года. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. При этом Соединенные Штаты угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 , а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.