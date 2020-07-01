В Турции заявили об отсутствии оснований для перепродажи С-400 США

Челик напомнил, что изначально Турция намеревалась закупить американские системы Patriot, однако, не получив ответа от Вашингтона, решила приобрести именно российские системы.

Пресс-секретарь добавил, что Анкара рассчитывает свои шаги в отношениях с другими странами, а американский санкционный подход к Турции назвал неправильным. "Ожидаем, что Вашингтон оценит наше желание в отношении систем Patriot, тогда они станут предметом обсуждения", — заключил Челик.