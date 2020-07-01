В Турции заявили об отсутствии оснований для перепродажи С-400 США

АНКАРА, 1 июл — РИА Новости. Юридических оснований для перепродажи США закупленных Турцией у России систем ЗРК С-400 нет, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Так он прокомментировал предложение сенатора-республиканца Джона Тьюна, который считает, что для разрешения американско-турецких противоречий из-за российских ЗРК Вашингтон должен купить эти комплексы у Анкары, потребовав взамен, чтобы та не тратила вырученные деньги на другое военное оборудование, несовместимое с требованиями НАТО.
Челик напомнил, что изначально Турция намеревалась закупить американские системы Patriot, однако, не получив ответа от Вашингтона, решила приобрести именно российские системы.
Он подчеркнул, что Анкара выступает как конечный пользователь С-400.
"Если страна закупила истребители F-16, то она их не перепродает другой стране, для перепродажи С-400 также нет никаких юридических оснований", — пояснил Челик.
Пресс-секретарь добавил, что Анкара рассчитывает свои шаги в отношениях с другими странами, а американский санкционный подход к Турции назвал неправильным. "Ожидаем, что Вашингтон оценит наше желание в отношении систем Patriot, тогда они станут предметом обсуждения", — заключил Челик.
В апреле глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также говорил о том, что решение закупить российские системы стало результатом десяти лет переговоров с США, которые так и не привели к покупке Patriot.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля прошлого года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы, а в противном случае грозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация Дональда Трампа угрозу ввести санкции пока не реализовала.