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В Турции заявили об отсутствии оснований для перепродажи С-400 США
Юридических оснований для перепродажи США закупленных Турцией у России систем ЗРК С-400 нет, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:58
россия
омер челик
мевлют чавушоглу
f-16
с-400 «триумф»
нато
f-35
турция
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вы что правда такой наивный ? даже если продадут скопировать янки не смогут , там есть неизвлекаемые элементы при разборке , то есть чтоб разобрать надо сломать ,
17
Ну, основания всегда могут появиться. Впрочем, у Турции теперь есть повод шантажировать Россию грозя продать С-400.
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россия
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, омер челик, мевлют чавушоглу, f-16, с-400 «триумф», нато, f-35, турция, сша, безопасность, в мире

В Турции заявили об отсутствии оснований для перепродажи С-400 США

02:01 01.07.2020 (обновлено: 10:58 01.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЗенитная ракетная система С-400
Зенитная ракетная система С-400
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Зенитная ракетная система С-400. Архивное фото
АНКАРА, 1 июл — РИА Новости. Юридических оснований для перепродажи США закупленных Турцией у России систем ЗРК С-400 нет, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Так он прокомментировал предложение сенатора-республиканца Джона Тьюна, который считает, что для разрешения американско-турецких противоречий из-за российских ЗРК Вашингтон должен купить эти комплексы у Анкары, потребовав взамен, чтобы та не тратила вырученные деньги на другое военное оборудование, несовместимое с требованиями НАТО.
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Челик напомнил, что изначально Турция намеревалась закупить американские системы Patriot, однако, не получив ответа от Вашингтона, решила приобрести именно российские системы.
Он подчеркнул, что Анкара выступает как конечный пользователь С-400.
"Если страна закупила истребители F-16, то она их не перепродает другой стране, для перепродажи С-400 также нет никаких юридических оснований", — пояснил Челик.
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Пресс-секретарь добавил, что Анкара рассчитывает свои шаги в отношениях с другими странами, а американский санкционный подход к Турции назвал неправильным. "Ожидаем, что Вашингтон оценит наше желание в отношении систем Patriot, тогда они станут предметом обсуждения", — заключил Челик.
В апреле глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также говорил о том, что решение закупить российские системы стало результатом десяти лет переговоров с США, которые так и не привели к покупке Patriot.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля прошлого года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы, а в противном случае грозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация Дональда Трампа угрозу ввести санкции пока не реализовала.
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Обсудить 15
РоссияОмер ЧеликМевлют ЧавушоглуF-16С-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
вы что правда такой наивный ? даже если продадут скопировать янки не смогут , там есть неизвлекаемые элементы при разборке , то есть чтоб разобрать надо сломать ,
1 июля, 03:21
игорь Безбородов
1510010
Ну, основания всегда могут появиться. Впрочем, у Турции теперь есть повод шантажировать Россию грозя продать С-400.
1 июля, 02:43
БНБабушкин Негодник
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