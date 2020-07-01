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Туризм
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Крым начал принимать туристов из других регионов
Курортный сезон официально стартовал в Крыму в среду, теперь на отдых могут приезжать туристы из других российских регионов, сообщили РИА Новости в министерстве РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:50
туризм
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
республика крым

Крым начал принимать туристов из других регионов

01:50 01.07.2020
1438
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
Девушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Курортный сезон официально стартовал в Крыму в среду, теперь на отдых могут приезжать туристы из других российских регионов, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма республики.
Остановившие работу с марта из-за пандемии коронавируса крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать туристов только с крымской и севастопольской пропиской. Прием отдыхающих из других регионов страны был отложен на начало июля.
"Крым вошел в самую ответственную стадию открытия курортного сезона. С 1 июля туристы из других российских регионов могут приезжать на отдых в Крым", - сказали в пресс-службе министерства.
Более 420 гостиниц и санаториев уже заявили о готовности выполнять меры по дезинфекции территорий, профилактике заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите и местах общего пользования.
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На благоустроенных пляжах, а таковых насчитывается 440, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров, обрабатывать и дезинфицировать весь пляжный инвентарь. У входа установлены информационные щиты с памятками по предотвращению возможности заражения. Маски на пляже носить не надо, несмотря на действующий масочный режим в республике.
Туристам для заселения в крымские отели и здравницы не нужно представлять никакие справки о тестировании на коронавирусную инфекцию COVID-19. При этом останется термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале.
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В Крыму уже работают кафе и рестораны, спортивные и тренажерные залы, стадионы и музеи. При этом аквапарки, СПА-комплексы и сауны откроются с 1 июля, под запретом остается пока деятельность театров, кинотеатров и концертных залов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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