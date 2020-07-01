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В России вступают в силу требования пожарной безопасности к кинотеатрам
Приказ МЧС России, устанавливающий ряд требований пожарной безопасности к многофункциональным зданиям (МФЗ), вводится в действие со среды. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В России вступают в силу требования пожарной безопасности к кинотеатрам

01:44 01.07.2020
100
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКинозал
Кинозал
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кинозал . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Приказ МЧС России, устанавливающий ряд требований пожарной безопасности к многофункциональным зданиям (МФЗ), вводится в действие со среды.
Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации, а также при техническом перевооружении многофункциональных зданий высотой не более 50 метров. Правила распространяются на здания, в которых есть кинотеатры, концертные залы, выставки, аптеки, банки, офисы, гостиницы, стоянки и другие помещения.
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Документ регулирует общие требования к МФЗ. Так, помещения, рассчитанные на одновременное пребывание более 150 человек, следует размещать не ниже первого подвального этажа. Исключением является подземный паркинг. Для расположения трансформаторных подстанций предусмотрены первый, цокольный или первый подземный этажи с выделением противопожарными преградами и выходом наружу. Кроме этого, подъезд пожарной техники к таким зданиям должен быть обеспечен со всех сторон.
Документ также устанавливает требования к системам противопожарной защиты. МФЗ необходимо оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре не ниже четвертого типа, адресно-аналоговой системой пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения, помещением пожарного поста. В МФЗ высотой три и более этажей следует предусматривать на каждый пожарный отсек не менее одного лифта для транспортирования пожарных подразделений.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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