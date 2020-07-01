В России вступают в силу требования пожарной безопасности к кинотеатрам

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Приказ Приказ МЧС России, устанавливающий ряд требований пожарной безопасности к многофункциональным зданиям (МФЗ), вводится в действие со среды.

Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации, а также при техническом перевооружении многофункциональных зданий высотой не более 50 метров. Правила распространяются на здания, в которых есть кинотеатры, концертные залы, выставки, аптеки, банки, офисы, гостиницы, стоянки и другие помещения.

Документ регулирует общие требования к МФЗ. Так, помещения, рассчитанные на одновременное пребывание более 150 человек, следует размещать не ниже первого подвального этажа. Исключением является подземный паркинг. Для расположения трансформаторных подстанций предусмотрены первый, цокольный или первый подземный этажи с выделением противопожарными преградами и выходом наружу. Кроме этого, подъезд пожарной техники к таким зданиям должен быть обеспечен со всех сторон.

Документ также устанавливает требования к системам противопожарной защиты. МФЗ необходимо оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре не ниже четвертого типа, адресно-аналоговой системой пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения, помещением пожарного поста. В МФЗ высотой три и более этажей следует предусматривать на каждый пожарный отсек не менее одного лифта для транспортирования пожарных подразделений.