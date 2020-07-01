Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573715029.html
В России запретили продажу немаркированных сигарет
Оборот в России сигарет и папирос, которые не маркированы цифровым кодом, с 1 июля не допускается - этот срок был установлен постановлением правительства РФ,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:39
пятерочка (сеть магазинов)
курение
сигареты
x5 retail group
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148119/70/1481197083_0:218:4288:2630_1400x0_80_0_0_b694c9051ce7eab7b17ecd97d2c2383c.jpg
https://ria.ru/20200627/1573553540.html
https://ria.ru/20200619/1573158709.html
https://ria.ru/20200307/1568289321.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148119/70/1481197083_0:218:4288:2630_1400x0_80_0_0_b694c9051ce7eab7b17ecd97d2c2383c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148119/70/1481197083_246:0:4043:2848_1400x0_80_0_0_f533b8aac601f5639e831b5efb0fa795.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148119/70/1481197083_720:0:3568:2848_1400x0_80_0_0_16ae31b37900317c15226294238d0b3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пятерочка (сеть магазинов), курение, сигареты, x5 retail group, экономика

В России запретили продажу немаркированных сигарет

01:39 01.07.2020
1043
© Fotolia / DoraZettПродажа сигарет
Продажа сигарет
© Fotolia / DoraZett
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Оборот в России сигарет и папирос, которые не маркированы цифровым кодом, с 1 июля не допускается - этот срок был установлен постановлением правительства РФ, принятым в феврале 2019 года.
Обязательная регистрация производителей и торговых точек в национальной системе цифровой маркировки "Честный знак" началась с 1 марта 2019 года, а с 1 июля прошлого года прекращен выпуск немаркированных сигарет и папирос. Оборот немаркированной продукции допускался еще год.
КПП на границе
27 июня, 12:15
Калининградские пограничники задержали партию контрабандных сигарет
Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) Реваз Юсупов сообщил РИА Новости, что по состоянию на 26 июня в системе было зарегистрировано около 80 тысяч участников оборота табачной продукции. Он добавил, что к настоящему времени эмитировано около 13 миллиардов кодов Data Matrix на пачки сигарет, из оборота через кассы уже выведено около 2,65 миллиарда пачек.
По его словам, и производители, и дистрибуторы давно готовы к июльским изменениям. "С вступлением в силу норм об обязательной передаче документов о движении табачной продукции в систему ожидается повышение нагрузки, она к этому готова. В преддверии июля виден взрывной рост регистрации несетевой розницы - около тысячи в сутки", - сказал Юсупов.
Пепельница с окурками
19 июня, 02:03
Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле
Опрошенные РИА Новости табачные компании подтвердили, что готовы к прекращению оборота немаркированных сигарет в России с 1 июля. Готовы к этому и ритейлеры. "Все наши магазины реализуют сигареты с новой маркировкой", - сообщил представитель компании X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").
"Мы готовы к продаже маркированных сигарет с 1 июля. Для этого компания заранее протестировала все этапы поступления товаров с кодом маркировки в распределительные центры и продажу продукции на кассах торговых точек, подготовила бизнес-процессы и доработала техническую базу для осуществления реализации табака", - рассказали в "Магните".
Продажа сигарет
7 марта, 14:49
Россельхознадзор может получить право изымать нелегальные сигареты
802020
Обсудить 0
Пятерочка (сеть магазинов)курениесигаретыX5 Retail GroupЭкономика
Рекомендуем
Мужские ботинки
В России вводится обязательная маркировка обуви
Мужчина работает за ноутбуком
Россиян уведомят в сети о привлечении коллекторов для взыскания долга
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В Крыму рассказали, какие две поправки в Конституцию "тронули" крымчан
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером RTVI
Праворульный автомобиль
В России вступает в силу запрет на ввоз ряда праворульных машин
Мужчина в защитной маске у информационного табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Кинозал
В России вступают в силу требования пожарной безопасности к кинотеатрам
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
13:43Более 54% избирателей Забайкалья проголосовали по поправкам
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
13:25Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость
13:24Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
13:24Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве
13:23В Новгородской области явка на голосовании по поправкам составила 39,4%
13:23В Румынии число случаев коронавируса приблизилось к 27 300
Лента новостейМолния