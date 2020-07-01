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Россиян уведомят в сети о привлечении коллекторов для взыскания долга
Кредиторы с 1 июля должны будут размещать в реестре "Федресурс" сведения о привлечении коллекторов для взыскания с должников просроченной задолженности, такие... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:33
эльман мехтиев
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
кредит
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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эльман мехтиев, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), кредит, экономика

Россиян уведомят в сети о привлечении коллекторов для взыскания долга

01:33 01.07.2020
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кредиторы с 1 июля должны будут размещать в реестре "Федресурс" сведения о привлечении коллекторов для взыскания с должников просроченной задолженности, такие поправки в законодательство вступают в силу в среду.
Кредиторы в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора должны будут одним сообщением внести в реестре информацию о себе и коллекторе, номер и дату договора, долг по которому планируется взыскивать, а также фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, ИНН должника. Другие сведения о должнике раскрывать запрещено.
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Данная информация видна только кредитору, коллектору и должнику, прошедшим авторизацию в системе. Тем не менее, в одном сообщении может содержаться информация о нескольких должниках, если для работы с ними был привлечен один и тот же коллектор.
"По факту данное нововведение не несет в себе никакой практической пользы для должника, а лишь добавляет бумажной волокиты кредитной организации. Рекомендуемый ресурс для размещения информации предназначен исключительно для бизнеса, но никак для массового использования физическими лицами", - заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
По его мнению, дополнительное информирование россиян по "движению" их долга, помимо классического письма по почте, необходимо, однако для таких целей стоит использовать более массовые и известные ресурсы. "Наиболее логичным в этом вопросе видится предоставление права всем кредиторам информировать своих заемщиков о привлечении представителей или продаже долга именно через портал госуслуг", - говорит Мехтиев.
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Эльман МехтиевНациональная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)КредитЭкономика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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