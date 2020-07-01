Россиян уведомят в сети о привлечении коллекторов для взыскания долга

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кредиторы с 1 июля должны будут размещать в реестре "Федресурс" сведения о привлечении коллекторов для взыскания с должников просроченной задолженности, такие поправки в законодательство вступают в силу в среду.

Кредиторы в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора должны будут одним сообщением внести в реестре информацию о себе и коллекторе, номер и дату договора, долг по которому планируется взыскивать, а также фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, ИНН должника. Другие сведения о должнике раскрывать запрещено.

Данная информация видна только кредитору, коллектору и должнику, прошедшим авторизацию в системе. Тем не менее, в одном сообщении может содержаться информация о нескольких должниках, если для работы с ними был привлечен один и тот же коллектор.

"По факту данное нововведение не несет в себе никакой практической пользы для должника, а лишь добавляет бумажной волокиты кредитной организации. Рекомендуемый ресурс для размещения информации предназначен исключительно для бизнеса, но никак для массового использования физическими лицами", - заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев