https://ria.ru/20200701/1573714892.html
Россиян уведомят в сети о привлечении коллекторов для взыскания долга
Кредиторы с 1 июля должны будут размещать в реестре "Федресурс" сведения о привлечении коллекторов для взыскания с должников просроченной задолженности, такие... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:33
2020-07-01T01:33
эльман мехтиев
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
кредит
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман мехтиев, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), кредит, экономика
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кредиторы
с 1 июля должны будут размещать в реестре "Федресурс" сведения о привлечении коллекторов для взыскания с должников просроченной задолженности, такие поправки в законодательство вступают в силу в среду.
Кредиторы в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора должны будут одним сообщением внести в реестре информацию о себе и коллекторе, номер и дату договора, долг по которому планируется взыскивать, а также фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, ИНН должника. Другие сведения о должнике раскрывать запрещено.
Данная информация видна только кредитору, коллектору и должнику, прошедшим авторизацию в системе. Тем не менее, в одном сообщении может содержаться информация о нескольких должниках, если для работы с ними был привлечен один и тот же коллектор.
"По факту данное нововведение не несет в себе никакой практической пользы для должника, а лишь добавляет бумажной волокиты кредитной организации. Рекомендуемый ресурс для размещения информации предназначен исключительно для бизнеса, но никак для массового использования физическими лицами", - заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев
.
По его мнению, дополнительное информирование россиян по "движению" их долга, помимо классического письма по почте, необходимо, однако для таких целей стоит использовать более массовые и известные ресурсы. "Наиболее логичным в этом вопросе видится предоставление права всем кредиторам информировать своих заемщиков о привлечении представителей или продаже долга именно через портал госуслуг", - говорит Мехтиев.