В Крыму рассказали, какие две поправки в Конституцию "тронули" крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Крымчан больше всего заинтересовали две поправки в Конституцию РФ, одна из которых о неделимости российской территории, вторая – о возможности президенту страны баллотироваться на новый срок, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Все поправки интересуют крымчан, но больше всего их задело за живое - это территориальная целостность России. Лозунг "Крым-Россия-навсегда" для крымчан очень актуальный. Мы пережили непростую историю с тех пор, как нас передали Украине… Годы скитаний ни к чему хорошему не привели, только к упадку территории, преследованиям, ликвидации нашей региональной идентичности. Только возвращение в Россию дало шанс Крыму на становление своего будущего", - сказал Константинов на встречи с делегацией европейских политиков и экспертов, прибывших в Крым с рабочим визитом.
По его словам, закрепление в Конституции положения о неделимости российской территории позволит не допустить превращения Крыма в предмет для политической торговли.
Второй поправкой, добавил он, которую как особо важную отмечали крымчане, является возможность президенту страны выдвигаться на новый срок.
"Эти два пункта больше всего тронули крымчан", - подчеркнул глава парламента.