В Крыму рассказали, какие две поправки в Конституцию "тронули" крымчан

"Все поправки интересуют крымчан, но больше всего их задело за живое - это территориальная целостность России. Лозунг "Крым-Россия-навсегда" для крымчан очень актуальный. Мы пережили непростую историю с тех пор, как нас передали Украине… Годы скитаний ни к чему хорошему не привели, только к упадку территории, преследованиям, ликвидации нашей региональной идентичности. Только возвращение в Россию дало шанс Крыму на становление своего будущего", - сказал Константинов на встречи с делегацией европейских политиков и экспертов, прибывших в Крым с рабочим визитом.