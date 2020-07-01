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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573714860.html
В Крыму рассказали, какие две поправки в Конституцию "тронули" крымчан
Крымчан больше всего заинтересовали две поправки в Конституцию РФ, одна из которых о неделимости российской территории, вторая – о возможности президенту страны РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:30
голосование по поправкам в конституцию
владимир константинов
конституция рф
республика крым
политика
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республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:16:3071:1743_1400x0_80_0_0_c534fcde669e60143e91b8ec6cb6e2a9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир константинов, конституция рф, республика крым, политика

В Крыму рассказали, какие две поправки в Конституцию "тронули" крымчан

01:30 01.07.2020
2573
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Крымчан больше всего заинтересовали две поправки в Конституцию РФ, одна из которых о неделимости российской территории, вторая – о возможности президенту страны баллотироваться на новый срок, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Все поправки интересуют крымчан, но больше всего их задело за живое - это территориальная целостность России. Лозунг "Крым-Россия-навсегда" для крымчан очень актуальный. Мы пережили непростую историю с тех пор, как нас передали Украине… Годы скитаний ни к чему хорошему не привели, только к упадку территории, преследованиям, ликвидации нашей региональной идентичности. Только возвращение в Россию дало шанс Крыму на становление своего будущего", - сказал Константинов на встречи с делегацией европейских политиков и экспертов, прибывших в Крым с рабочим визитом.
По его словам, закрепление в Конституции положения о неделимости российской территории позволит не допустить превращения Крыма в предмет для политической торговли.
Второй поправкой, добавил он, которую как особо важную отмечали крымчане, является возможность президенту страны выдвигаться на новый срок.
"Эти два пункта больше всего тронули крымчан", - подчеркнул глава парламента.
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 23:58Голосование по поправкам в Конституцию
Французский политик прокомментировал голосование по поправкам в России
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир КонстантиновКонституция РФРеспублика КрымПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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