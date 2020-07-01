В Хабаровском крае и Приморье открылись участки для голосования

ВЛАДИВОСТОК/ХАБАРОВСК, 1 июл – РИА Новости. Участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ открылись в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Ранее участки открылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области. В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию.
Во Владивостоке и других населенных пунктах Приморья участки открылись в 8.00 местного времени (01.00 мск). Всего в регионе оборудовано 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. За порядком там следят около 5 тысяч общественных наблюдателей.
Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысячи жителей Приморья. К 1 июля в крае свое мнение о поправках выразили почти 40% избирателей. Всего в регионе их зарегистрировано 1 451 286.
В Еврейской автономной области 1 июля открылись все 183 участка для проведения голосования. Всего в регионе зарегистрировано около 126 тысяч избирателей. Правом досрочно принять участие в голосовании воспользовались более 66 тысяч человек или 52,5% избирателей. Лидером по голосованию является Октябрьский район, где свое мнение высказали более 4,8 тысячи жителей или 66,3%. В административном центре области городе Биробиджане проголосовали более 26,3 тысячи человек или 46,48%.
В Хабаровском крае в списки избирателей внесено 982,49 тысячи жителей региона, открыто 779 стационарных избирательных участков. За ходом голосования следят около 1,4 тысячи наблюдателей. До 1 июля в крае проголосовали более 213,5 тысячи человек, что составляет 21,79% от общего числа избирателей.
Наибольшая явка зарегистрирована в Комсомольском районе, где проголосовали 52,49% избирателей. В Хабаровске свое мнение высказали более 19% избирателей. Правом досрочного голосования воспользовались также более 5,3 тысячи жителей отдаленных и труднодоступных территорий, что больше, чем на выборах президента РФ в 2018 году – тогда явка составила более 5,2 тысячи человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.