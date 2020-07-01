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Кинолог рассказал, как уберечь собаку от теплового удара
Высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи опасны для здоровья собак. Как помочь питомцу пережить жару, рассказал в интервью радио Sputnik кинолог,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T07:21
собаки
игорь орлов
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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собаки, игорь орлов, общество

Кинолог рассказал, как уберечь собаку от теплового удара

02:40 01.07.2020 (обновлено: 07:21 01.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка с собакой на городском пляже ялтинской набережной им. Ленина
Девушка с собакой на городском пляже ялтинской набережной им. Ленина
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи опасны для здоровья собак. Как помочь питомцу пережить жару, рассказал в интервью радио Sputnik кинолог, зоопсихолог, основатель кинологического центра "Школа Орлова" Виталий Орлов.
В жару любая собака, даже с хорошими показателями по здоровью, будет чуть более вялой, чем в прохладную погоду. Но если в жаркую погоду не соблюдать простые, но очень важные правила, вопрос может стать о жизни и смерти питомца.
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Собаку ни в коем случае нельзя оставлять в машине, предупреждает Виталий Орлов.

"Если вы передвигаетесь с собаками в автомобиле, первое, о чем нужно помнить, – нельзя оставлять собаку одну в машине. Летальный исход возможен буквально через три-десять минут. То есть вы доехали до места и выходите вместе с собакой", – сказал радио Sputnik Виталий Орлов.

Нельзя допускать, чтобы собака "жарилась" на солнце.
"Нахождение под прямыми солнечными лучами – это тоже летальный исход. Прогулки должны быть либо в ранние утренние часы, до того, как солнце стало палящим, либо в поздние вечерние часы, когда солнце перестало быть палящим. Если вы любите гулять днем, гуляйте в тенистых, продуваемых местах", – предупредил кинолог.
Пойти с собакой на пляж вы можете позволить себе только в одном случае, отметил Виталий Орлов.
"На пляж с собакой можно пойти, только если у вас очень хороший навес, где собака может оставаться в тени. Иначе не надо большого отрезка времени, чтобы собака потеряла здоровье", – сказал кинолог.
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Оставлять питомца на балконе или лоджии также очень опасно, предупредил кинолог.
"Собака остается в термосе, парнике, и через короткое время может потерять свою жизнь. Если собака вольерная, вы должны позаботиться о том, чтобы навес был с выносом от вольера хотя бы на полтора метра, чтобы солнце не зажарило вашего питомца", – сказал радио Sputnik кинолог.
Любые тепловые удары не проходят бесследно для здоровья собак, отметил Виталий Орлов. У питомца всегда должен быть свободный доступ к воде, в такую погоду он может в два-три раза меньше есть. Главное – наблюдайте за состоянием вашего животного.
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собакиИгорь ОрловОбщество
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