Кинолог рассказал, как уберечь собаку от теплового удара

Девушка с собакой на городском пляже ялтинской набережной им. Ленина

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи опасны для здоровья собак. Как помочь питомцу пережить жару, рассказал в интервью Высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи опасны для здоровья собак. Как помочь питомцу пережить жару, рассказал в интервью радио Sputnik кинолог, зоопсихолог, основатель кинологического центра "Школа Орлова " Виталий Орлов.

В жару любая собака, даже с хорошими показателями по здоровью, будет чуть более вялой, чем в прохладную погоду. Но если в жаркую погоду не соблюдать простые, но очень важные правила, вопрос может стать о жизни и смерти питомца.

Собаку ни в коем случае нельзя оставлять в машине, предупреждает Виталий Орлов.

"Если вы передвигаетесь с собаками в автомобиле, первое, о чем нужно помнить, – нельзя оставлять собаку одну в машине. Летальный исход возможен буквально через три-десять минут. То есть вы доехали до места и выходите вместе с собакой", – сказал радио Sputnik Виталий Орлов.

Нельзя допускать, чтобы собака "жарилась" на солнце.

"Нахождение под прямыми солнечными лучами – это тоже летальный исход. Прогулки должны быть либо в ранние утренние часы, до того, как солнце стало палящим, либо в поздние вечерние часы, когда солнце перестало быть палящим. Если вы любите гулять днем, гуляйте в тенистых, продуваемых местах", – предупредил кинолог.

Пойти с собакой на пляж вы можете позволить себе только в одном случае, отметил Виталий Орлов.

"На пляж с собакой можно пойти, только если у вас очень хороший навес, где собака может оставаться в тени. Иначе не надо большого отрезка времени, чтобы собака потеряла здоровье", – сказал кинолог.

Оставлять питомца на балконе или лоджии также очень опасно, предупредил кинолог.

"Собака остается в термосе, парнике, и через короткое время может потерять свою жизнь. Если собака вольерная, вы должны позаботиться о том, чтобы навес был с выносом от вольера хотя бы на полтора метра, чтобы солнце не зажарило вашего питомца", – сказал радио Sputnik кинолог.