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Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет
У рубля есть все шансы вернуться к укреплению — если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей — вполне возможный... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T02:20
динамика курсов валют
андрей кочетков
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571322608_0:231:3036:1938_1400x0_80_0_0_6cd1ce55a7ef8373fb6ecdb9baf56521.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, андрей кочетков, экономика

Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

02:20 01.07.2020
6787
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске у информационного табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Мужчина в защитной маске у информационного табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. У рубля есть все шансы вернуться к укреплению — если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей — вполне возможный сценарий. Это произойдет по мере разработки вакцины от COVID-19 и дальнейших финансовых вливаний регуляторов в мировую экономику, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
"Для этого проблема COVID-19 должна постепенно отойти на второй план и стать больше медицинским вопросом, а не экономическим условием", — говорит он.
Мужчина возле электронного табло с курсом валют в Москве
29 июня, 13:38Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт: курс доллара к концу года может подняться до 73 рублей
В целом неуверенность в рубле может сохраниться некоторое время, но ситуация способна поменяться весьма быстро.
Рубль, рублевые долговые инструменты и российский фондовый рынок остаются одними из самых высокодоходных в мире. Поэтому интерес к ним будет неизбежно проявляться. Соответственно, шансы на укрепление рубля остаются высокими, сказал Кочетков.
522626116
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Динамика курсов валютАндрей КочетковЭкономика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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