В России вводится обязательная маркировка обуви

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обязательная маркировка обувных товаров вводится в Обязательная маркировка обувных товаров вводится в России с 1 июля - с этой даты не допускается ввод в оборот обуви без нанесения средств идентификации, а также сам оборот немаркированных товаров. Такие сроки установлены постановлением правительства РФ, которое было принято в июле 2019 года.

По словам представителя Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки), система готова к введению полной прослеживаемости обуви. К настоящему моменту эмитировано порядка 2,143 миллиарда кодов Data Matrix.

"Участники также подготовились заранее: в настоящее время в системе зарегистрировано около 56,3 тысячи участников оборота", - отметили в ЦРПТ. Центр также отмечает, что именно обувь стала самым популярным товаром, коды с которой сканируют пользователи приложения "Честный знак": 3 миллиона из 6,8 миллиона кодов - это коды с обуви.

В компании "Обувь России" (один из крупнейших российских обувных ритейлеров, также имеет и производственные мощности) сообщили РИА Новости, что полностью готовы к введению маркировки обувных товаров. Компания присоединилась к эксперименту по маркировке обуви еще в сентябре 2018 года, что позволило на ранних этапах выявить и устранить возможные технические проблемы, наладить все процессы.

"Мы также приобрели необходимое оборудование и доработали программное обеспечение. На текущий момент вся продукция маркируется согласно требованиям к маркировке обувных товаров. Информационные системы готовы", - отметили в компании. " Обувь России " начала маркировать остатки товаров, хранящиеся на складах и представленные в магазинах, с конца декабря прошлого года, и основная часть обуви промаркирована.