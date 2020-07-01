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В России вводится обязательная маркировка обуви
Обязательная маркировка обувных товаров вводится в России с 1 июля - с этой даты не допускается ввод в оборот обуви без нанесения средств идентификации, а также РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T01:15
обувь россии
новосибирск
экономика
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РИА Новости
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обувь россии, новосибирск, экономика

В России вводится обязательная маркировка обуви

01:15 01.07.2020
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CC0 / Alexas_Fotos / Мужские ботинки
Мужские ботинки
CC0 / Alexas_Fotos /
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обязательная маркировка обувных товаров вводится в России с 1 июля - с этой даты не допускается ввод в оборот обуви без нанесения средств идентификации, а также сам оборот немаркированных товаров. Такие сроки установлены постановлением правительства РФ, которое было принято в июле 2019 года.
По словам представителя Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки), система готова к введению полной прослеживаемости обуви. К настоящему моменту эмитировано порядка 2,143 миллиарда кодов Data Matrix.
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"Участники также подготовились заранее: в настоящее время в системе зарегистрировано около 56,3 тысячи участников оборота", - отметили в ЦРПТ. Центр также отмечает, что именно обувь стала самым популярным товаром, коды с которой сканируют пользователи приложения "Честный знак": 3 миллиона из 6,8 миллиона кодов - это коды с обуви.
В компании "Обувь России" (один из крупнейших российских обувных ритейлеров, также имеет и производственные мощности) сообщили РИА Новости, что полностью готовы к введению маркировки обувных товаров. Компания присоединилась к эксперименту по маркировке обуви еще в сентябре 2018 года, что позволило на ранних этапах выявить и устранить возможные технические проблемы, наладить все процессы.
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"Мы также приобрели необходимое оборудование и доработали программное обеспечение. На текущий момент вся продукция маркируется согласно требованиям к маркировке обувных товаров. Информационные системы готовы", - отметили в компании. "Обувь России" начала маркировать остатки товаров, хранящиеся на складах и представленные в магазинах, с конца декабря прошлого года, и основная часть обуви промаркирована.
"Есть небольшой объем товаров на центральном складе в Новосибирске, он поступил недавно и сейчас находится в стадии домаркировки. На основании постановления правительства РФ до 1 сентября 2020 года мы имеем право замаркировать существующие остатки и после этого реализовывать их в рознице", - добавили в ритейлере.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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