Кабмин утвердил правила производства антисептиков из конфиската

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Конфискованный этиловый спирт, а также контрафактный алкоголь крепостью от 75% будут бесплатно передавать регионам для изготовления антисептиков в том случае, если лаборатории признают конфискат пригодным для такой переработки, соответствующее постановление приняло правительство России.

"Правила утверждены в дополнение к принятому в июне закону. Норму об использовании контрафактного алкоголя для изготовления антисептиков в него заложили, чтобы при необходимости увеличить объемы их производства. Это особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", — отмечается в сообщении.