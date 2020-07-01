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Распространение нового коронавируса
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Кабмин утвердил правила производства антисептиков из конфиската
Конфискованный этиловый спирт, а также контрафактный алкоголь крепостью от 75% будут бесплатно передавать регионам для изготовления антисептиков в том случае,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
министерство финансов рф (минфин россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, общество

Кабмин утвердил правила производства антисептиков из конфиската

01:13 01.07.2020 (обновлено: 10:26 01.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнтисептик для рук
Антисептик для рук
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Антисептик для рук. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Конфискованный этиловый спирт, а также контрафактный алкоголь крепостью от 75% будут бесплатно передавать регионам для изготовления антисептиков в том случае, если лаборатории признают конфискат пригодным для такой переработки, соответствующее постановление приняло правительство России.
В начале июня президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать конфискованный в России этиловый спирт для производства антисептиков.
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Названа главная ошибка при использовании антисептика
Документ также предоставлял правительству право устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Как поясняли РИА Новости в Минфине, это позволило бы, с одной стороны, увеличить предложение дезинфицирующих средств, а с другой — сократить расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции для дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально приоритетные направления.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
8 июня, 10:52
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Предусматривается, что организации, которые хранят конфискованную продукцию, будут направлять ее на анализ в аккредитованные лаборатории. Если она будет признана пригодной для применения в качестве антисептика, ее бесплатно передадут субъектам Федерации, направившим специальные запросы в Росалкогольрегулирование. При этом органы власти на местах будут обязаны отчитываться перед службой о том, как используется конфискат.
"Правила утверждены в дополнение к принятому в июне закону. Норму об использовании контрафактного алкоголя для изготовления антисептиков в него заложили, чтобы при необходимости увеличить объемы их производства. Это особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", — отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Министерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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