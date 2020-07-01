В Москве парковка в основной день голосования будет бесплатной

Информационно-указательный знак "Парковка" и знаки дополнительной информации "Способ постановки транспортного средства на стоянку", "Инвалид" и "Платные услуги" в Москве

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Парковка в Парковка в Москве в основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет бесплатной.

По данным "Московского паркинга", оставить автомобиль без оплаты можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час.

При этом парковки со шлагбаумом будут работать в платном режиме по действующим тарифам.

"Просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения", - отметили в "Московском паркинге".