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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573713993.html
В Москве парковка в основной день голосования будет бесплатной
Парковка в Москве в основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет бесплатной. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T00:46
голосование по поправкам в конституцию
москва
общество
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

В Москве парковка в основной день голосования будет бесплатной

00:46 01.07.2020
1412
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИнформационно-указательный знак "Парковка" и знаки дополнительной информации "Способ постановки транспортного средства на стоянку", "Инвалид" и "Платные услуги" в Москве
Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку, Инвалид и Платные услуги в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Парковка в Москве в основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет бесплатной.
По данным "Московского паркинга", оставить автомобиль без оплаты можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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При этом парковки со шлагбаумом будут работать в платном режиме по действующим тарифам.
"Просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения", - отметили в "Московском паркинге".
Уточняется, что при возникновении вопросов по теме платных парковок, консультацию можно получить по телефонам "горячей линии" "Московского транспорта": 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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