https://ria.ru/20200701/1573713993.html
В Москве парковка в основной день голосования будет бесплатной
Парковка в Москве в основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет бесплатной. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T00:46
2020-07-01T00:46
голосование по поправкам в конституцию
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Парковка в Москве
в основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет бесплатной.
По данным "Московского паркинга", оставить автомобиль без оплаты можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час.
При этом парковки со шлагбаумом будут работать в платном режиме по действующим тарифам.
"Просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения", - отметили в "Московском паркинге".
Уточняется, что при возникновении вопросов по теме платных парковок, консультацию можно получить по телефонам "горячей линии" "Московского транспорта": 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона.