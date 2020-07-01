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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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На Колыме стартовал финальный этап голосования по Конституции
Финальный этап голосования по поправкам в конституцию начался в среду в Магаданской области, открылись 85 постоянных участков и порядка 20 временных, сообщил... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T00:39
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
магадан
магаданская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, магадан, магаданская область, общество

На Колыме стартовал финальный этап голосования по Конституции

00:39 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МАГАДАН, 1 июл – РИА Новости, Людмила Щербакова. Финальный этап голосования по поправкам в конституцию начался в среду в Магаданской области, открылись 85 постоянных участков и порядка 20 временных, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Николай Жуков.
"У нас открылись восемьдесят пять постоянных участков, а также временные. Одиннадцать на судах в море, один в зоне карантина на Усть-Среднеканской ГЭС, пять временных в Магаданской областной больнице, три в инфекционных госпиталях, где сейчас лежат больные COVID-19. Один работает в доме-интернате для инвалидов", - рассказал Жуков.
Он добавил, что голосование везде проходит с соблюдением санитарных требований, члены избирательных комиссий, наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты. Продолжается также надомное голосование по заявлениям избирателей.
"На участках также магаданцы могут проголосовать за присвоение Магадану звания "Город трудовой доблести". Завершится голосование в 20.00 (12.00 мск). А результаты мы получим уже к утру четверга", - сообщил собеседник агентства.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
ЦИК России
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМагаданМагаданская областьОбщество
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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