На Колыме стартовал финальный этап голосования по Конституции

"У нас открылись восемьдесят пять постоянных участков, а также временные. Одиннадцать на судах в море, один в зоне карантина на Усть-Среднеканской ГЭС, пять временных в Магаданской областной больнице, три в инфекционных госпиталях, где сейчас лежат больные COVID-19. Один работает в доме-интернате для инвалидов", - рассказал Жуков.