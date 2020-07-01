На Колыме стартовал финальный этап голосования по Конституции

МАГАДАН, 1 июл – РИА Новости, Людмила Щербакова. Финальный этап голосования по поправкам в конституцию начался в среду в Магаданской области, открылись 85 постоянных участков и порядка 20 временных, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Николай Жуков.
"У нас открылись восемьдесят пять постоянных участков, а также временные. Одиннадцать на судах в море, один в зоне карантина на Усть-Среднеканской ГЭС, пять временных в Магаданской областной больнице, три в инфекционных госпиталях, где сейчас лежат больные COVID-19. Один работает в доме-интернате для инвалидов", - рассказал Жуков.
Он добавил, что голосование везде проходит с соблюдением санитарных требований, члены избирательных комиссий, наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты. Продолжается также надомное голосование по заявлениям избирателей.
"На участках также магаданцы могут проголосовать за присвоение Магадану звания "Город трудовой доблести". Завершится голосование в 20.00 (12.00 мск). А результаты мы получим уже к утру четверга", - сообщил собеседник агентства.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.