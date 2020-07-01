Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысячи военных

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии девяти с половиной тысяч американских военнослужащих, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Он уточнил, что накануне министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли представили Трампу план по передислокации и тот его одобрил.
"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе", — заявил Хоффман.
В ближайшее время Эспер и Милли проведут в профильных комитетах конгресса брифинги на эту тему.
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил платежи в НАТО. При этом Польша еще в 2018 году выразила готовность разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию и взять на себя соответствующие расходы — полтора-два миллиарда долларов. Это предложение она выдвинула вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Президент Анджей Дуда заявлял тогда, что Варшава надеется на создание постоянной американской военной базы, и даже предложил ее название: "Форт Трамп".
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