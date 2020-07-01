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Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысячи военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии девяти с половиной тысяч американских военнослужащих, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:58
россия
министерство обороны сша
нато
польша
дональд трамп
германия
сша
в мире
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Кто вам сказал, что в Америку, а не в Польшу???
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Кстати,поляки согласились предоставить американским воякам неподсудность на своей территории. Так что, прекрасным панночкам подготовиться (морально) к расслабленному получению удовольствий.
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россия
польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, министерство обороны сша, нато, польша, дональд трамп, германия, сша, в мире

Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысячи военных

00:18 01.07.2020 (обновлено: 09:58 01.07.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии девяти с половиной тысяч американских военнослужащих, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Он уточнил, что накануне министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли представили Трампу план по передислокации и тот его одобрил.

"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе", — заявил Хоффман.

В ближайшее время Эспер и Милли проведут в профильных комитетах конгресса брифинги на эту тему.
Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил платежи в НАТО. При этом Польша еще в 2018 году выразила готовность разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию и взять на себя соответствующие расходы — полтора-два миллиарда долларов. Это предложение она выдвинула вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Президент Анджей Дуда заявлял тогда, что Варшава надеется на создание постоянной американской военной базы, и даже предложил ее название: "Форт Трамп".
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Обсудить 12
РоссияМинистерство обороны СШАНАТОПольшаДональд ТрампГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Кто вам сказал, что в Америку, а не в Польшу???
1 июля, 00:25
Von Stirliz
4700100
Кстати,поляки согласились предоставить американским воякам неподсудность на своей территории. Так что, прекрасным панночкам подготовиться (морально) к расслабленному получению удовольствий.
1 июля, 00:42
Von Stirliz
3371111
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