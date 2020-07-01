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Россияне начнут получать выплату на детей в 10 тысяч рублей
С сегодняшнего дня россияне смогут получить единовременную выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:50
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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https://ria.ru/20200629/1573623245.html
Потому что выплаты из ПФР, то есть из МОЕЙ пенсии , ИЗ МОИХ денег. Пенсию фактически отменили, а МОИ деньги раздают чужим бабам и чужим детям.
53
жадность и зависть, что непонятного
40
67
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573596787_262:467:3072:2048_1400x0_80_0_0_23f36c50424a41630045768b19d10b6f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Россияне начнут получать выплату на детей в 10 тысяч рублей

00:07 01.07.2020 (обновлено: 09:50 01.07.2020)
30841
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке Дружбы в Москве
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С сегодняшнего дня россияне смогут получить единовременную выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, алгоритм электронного обмена данными проработали при первых выплатах в июне. Этот механизм дал возможность в течение первого дня оперативно перевести деньги на более чем 15 миллионов детей.
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В ведомстве добавили, что получатели средств позитивно оценили оперативность и удобство выплат. Этот же подход и технический алгоритм используют и при назначении июльских пособий.
Чтобы получить выплату за июль, родителям не нужно подавать новое заявление. Деньги им перечислят на основании данных, которые уже есть у Пенсионного фонда.
В Минтруде отметили, что не меняли алгоритм для ускорения выплат.
Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии коронавируса распорядился президент Владимир Путин. В июне по десять тысяч рублей выделили родителям детей в возрасте от трех до 16 лет. Позже президент подписал указ, в соответствии с которым и в июле такое же пособие получат все семьи с детьми от рождения и до 16 лет. На эти цели правительство выделило более 270 миллиардов рублей.
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2391042747
Обсудить 67
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Популярные комментарии
Потому что выплаты из ПФР, то есть из МОЕЙ пенсии , ИЗ МОИХ денег. Пенсию фактически отменили, а МОИ деньги раздают чужим бабам и чужим детям.
1 июля, 07:42
nniknikza
28210022
жадность и зависть, что непонятного
1 июля, 01:52
АДАнтон Дарлок
19210216
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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