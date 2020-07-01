Россияне начнут получать выплату на детей в 10 тысяч рублей

Отдыхающие в парке Дружбы в Москве

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С сегодняшнего дня С сегодняшнего дня россияне смогут получить единовременную выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты , алгоритм электронного обмена данными проработали при первых выплатах в июне. Этот механизм дал возможность в течение первого дня оперативно перевести деньги на более чем 15 миллионов детей.

В ведомстве добавили, что получатели средств позитивно оценили оперативность и удобство выплат. Этот же подход и технический алгоритм используют и при назначении июльских пособий.

Чтобы получить выплату за июль, родителям не нужно подавать новое заявление. Деньги им перечислят на основании данных, которые уже есть у Пенсионного фонда.

В Минтруде отметили, что не меняли алгоритм для ускорения выплат.