Россияне начнут получать выплату на детей в 10 тысяч рублей

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С сегодняшнего дня россияне смогут получить единовременную выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, алгоритм электронного обмена данными проработали при первых выплатах в июне. Этот механизм дал возможность в течение первого дня оперативно перевести деньги на более чем 15 миллионов детей.
В ведомстве добавили, что получатели средств позитивно оценили оперативность и удобство выплат. Этот же подход и технический алгоритм используют и при назначении июльских пособий.
Чтобы получить выплату за июль, родителям не нужно подавать новое заявление. Деньги им перечислят на основании данных, которые уже есть у Пенсионного фонда.
В Минтруде отметили, что не меняли алгоритм для ускорения выплат.
Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии коронавируса распорядился президент Владимир Путин. В июне по десять тысяч рублей выделили родителям детей в возрасте от трех до 16 лет. Позже президент подписал указ, в соответствии с которым и в июле такое же пособие получат все семьи с детьми от рождения и до 16 лет. На эти цели правительство выделило более 270 миллиардов рублей.