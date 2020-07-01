Сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в проект бюджета США

"Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство, и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны", — написал он в Twitter

По словам Вомака, российские власти хотят использовать "Северный поток — 2" как средство принуждения, а его цель — увеличить зависимость Польши и Украины от российского газа.

Сенат под контролем республиканцев и палата представителей под контролем демократов представляют свои варианты оборонного бюджета. Потом их сводит согласительная комиссия, после чего за окончательный вариант голосуют обе палаты и он идет на подпись президенту.

Включение санкций в проект оборонного бюджета позволяет ускорить их принятие — если обычный законопроект рассматривается довольно долго, то военный бюджет практически гарантированно будет утвержден, а президент вряд ли наложит на него вето. Таким же образом сенаторы действовали и в прошлом году — первый пакет санкций против "Северного потока — 2" вступил в силу в составе оборонного бюджета, в результате чего швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб для газопровода, практически сразу остановила работы и отвела суда.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Против проекта активно выступают США, рассчитывающие продвигать в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять транзит российского топлива. Они и еще некоторые европейские страны называют проект политическим, в России неоднократно подчеркивали, что он носит исключительно коммерческий характер и выгоден Европе

Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2". В " Газпроме " заявляли, что рассчитывают запустить газопровод в конце этого или начале следующего года.

Новый пакет санкций, который в начале июня внесла в сенат группа сенаторов во главе с Тедом Крузом и Джинн Шейхин, предполагает распространить ограничительные меры на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.