Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573713168.html
Сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в проект бюджета США
Сенат США включил дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2" в проект оборонного бюджета, сообщил конгрессмен-республиканец Стив Вомак. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T09:47
северный поток — 2
сенат сша
газпром
европа
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_6b751c84a5305a01d25c54bba1ae6735.jpg
https://ria.ru/20200628/1573596504.html
https://ria.ru/20200628/1573564644.html
Мы перекрасим трубы в черный цвет и назовем СП-2 "негром". И будете еще на коленях перед ним стоять!
123
Да это УЖЕ не важно!!! Сейчас газа всем хватает и так. А вот санкции окончательно рассорят США с ЕС и в этом смысле СП-2 уже заработал!
100
25
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_6b751c84a5305a01d25c54bba1ae6735.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_134:0:2863:2047_1400x0_80_0_0_d3eca5b5758dfbbb9852e3c4719e330b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_591:153:2485:2047_1400x0_80_0_0_debddc4ec10c88fab8b3abad8889eebb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, сенат сша, газпром, европа, сша, экономика

Сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в проект бюджета США

00:01 01.07.2020 (обновлено: 09:47 01.07.2020)
19150
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток — 2"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Сенат США включил дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2" в проект оборонного бюджета, сообщил конгрессмен-республиканец Стив Вомак.
"Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство, и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны", — написал он в Twitter.
По словам Вомака, российские власти хотят использовать "Северный поток — 2" как средство принуждения, а его цель — увеличить зависимость Польши и Украины от российского газа.
Сенат под контролем республиканцев и палата представителей под контролем демократов представляют свои варианты оборонного бюджета. Потом их сводит согласительная комиссия, после чего за окончательный вариант голосуют обе палаты и он идет на подпись президенту.
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
28 июня, 21:07
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Включение санкций в проект оборонного бюджета позволяет ускорить их принятие — если обычный законопроект рассматривается довольно долго, то военный бюджет практически гарантированно будет утвержден, а президент вряд ли наложит на него вето. Таким же образом сенаторы действовали и в прошлом году — первый пакет санкций против "Северного потока — 2" вступил в силу в составе оборонного бюджета, в результате чего швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб для газопровода, практически сразу остановила работы и отвела суда.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, рассчитывающие продвигать в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять транзит российского топлива. Они и еще некоторые европейские страны называют проект политическим, в России неоднократно подчеркивали, что он носит исключительно коммерческий характер и выгоден Европе.
Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2". В "Газпроме" заявляли, что рассчитывают запустить газопровод в конце этого или начале следующего года.
Новый пакет санкций, который в начале июня внесла в сенат группа сенаторов во главе с Тедом Крузом и Джинн Шейхин, предполагает распространить ограничительные меры на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.
Позже девять конгрессменов от обеих партий внесли в сенат другой документ с более мягкими ограничениями.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
28 июня, 08:00
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
123911275105870
Обсудить 25
Северный поток — 2Сенат СШАГазпромЕвропаСШАЭкономика
Популярные комментарии
Мы перекрасим трубы в черный цвет и назовем СП-2 "негром". И будете еще на коленях перед ним стоять!
1 июля, 00:07
Covid короновирусович
39800103
Да это УЖЕ не важно!!! Сейчас газа всем хватает и так. А вот санкции окончательно рассорят США с ЕС и в этом смысле СП-2 уже заработал!
1 июля, 00:22
Von Stirliz
9231004
Рекомендуем
Протесты в Гонконге на фоне принятия закона о национальной безопасности
Китай против США: вызов принят
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Зенитная ракетная система С-400
В Турции заявили об отсутствии оснований для перепродажи С-400 США
Автомат А-545
В России стартовало серийное производство автомата — конкурента АК-12
Президент США Дональд Трамп
Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысячи военных
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Херсона. 26 июня 2020 года
На улицах Херсона встретились Зеленский и клятва Гитлеру
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером RTVI
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве
Россияне начнут получать выплату на детей в 10 тысяч рублей
Первый секретарь МГК КПСС Борис Николаевич Ельцин на торжественном заседании, посвященном 70-летию Октябрьской революции
"Наш человек, надо брать". Кто привел Ельцина в большую политику
Клещ семейства Phytoseiidae
Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:41В Ярославской области почти 47% избирателей проголосовали по поправкам
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
13:25Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость
13:24Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
13:24Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве
13:23В Новгородской области явка на голосовании по поправкам составила 39,4%
13:23В Румынии число случаев коронавируса приблизилось к 27 300
13:22Возле офиса Зеленского произошла потасовка между шахтерами и полицией
13:21Венедиктов отметил снижение критики по онлайн-голосованию по Конституции
Лента новостейМолния