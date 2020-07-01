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В Белом доме назвали виновных в утечках о "сговоре" России с талибами
За утечками в СМИ неподтвержденной информации о якобы сговоре России с талибами стоят нечистоплотные сотрудники разведки, заявила во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T00:01
кейли макинани
россия
дональд трамп
дмитрий песков
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кейли макинани, россия, дональд трамп, дмитрий песков, афганистан, талибан, сша, в мире

В Белом доме назвали виновных в утечках о "сговоре" России с талибами

00:01 01.07.2020
5975
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. За утечками в СМИ неподтвержденной информации о якобы сговоре России с талибами стоят нечистоплотные сотрудники разведки, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Это нечистоплотные сотрудники разведки, которые ставят под угрозу жизнь наших военных", - сказала она на брифинге.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Вчера, 23:53
NYT опубликовала новую статью о "сговоре" России с талибами
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
29 июня, 17:39
Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами
5292162
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Кейли МакинаниРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковАфганистанТалибанСШАВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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