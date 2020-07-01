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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200701/1573706342.html
"Заговор классиков". Екатерина II: порывистый гений на троне
Просвещенный монарх, друг Вольтера по переписке. Автор уникальных мемуаров, посредственный драматург, никудышный поэт. Вдохновленная пиарщица. Бессмертный памятник русской истории. Все это – Екатерина II, порывистый гений на троне.
2020-07-01T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
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"Заговор классиков". Екатерина Вторая: порывистый гений на троне
Просвещенный монарх, друг Вольтера по переписке. Автор уникальных мемуаров, посредственный драматург, никудышный поэт. Вдохновленная пиарщица. Бессмертный памятник русской истории. Все это – Екатерина Вторая, порывистый гений на троне.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573706648_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_69911c4e7e2a3d382b7aed88b713172d.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст, виктор ерофеев

"Заговор классиков". Екатерина II: порывистый гений на троне

14:00 01.07.2020
1966
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Екатерина Вторая: порывистый гений на троне
Вчера, 14:00
Просвещенный монарх, друг Вольтера по переписке. Автор уникальных мемуаров, посредственный драматург, никудышный поэт. Вдохновленная пиарщица. Бессмертный памятник русской истории. Все это – Екатерина II, порывистый гений на троне.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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