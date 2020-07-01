https://ria.ru/20200701/1573694605.html
Новый вид паука, напоминающего Джокера, назвали в честь Хоакина Феникса
Новый вид паука из семейства эрезидов (от лат. Eresidae), который обнаружили в Иране, ученые назвали в честь актера Хоакина Феникса, сообщает Livescience. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T05:56
2020-07-01T05:56
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7 495 645-6601
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наука, стиль жизни, новости культуры, хоакин феникс, иран
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости.
Новый вид паука из семейства эрезидов (от лат. Eresidae), который обнаружили в Иране, ученые назвали в честь актера Хоакина Феникса, сообщает
Livescience.
По информации издания, красно-белая окраска на спине насекомого напомнила исследователям жуткий грим злодея Джокера (Артур Флек) из одноименного фильма Тодда Филлипса 2019 года, в котором играл Феникс. Из-за этой особенности пауку присвоили имя Loureedia phoenixi (род Loureedia, к которому принадлежит новый вид, получил такое название в честь рок-музыканта Лу Рида. – Прим.ред.)
Как отмечают ученые, чтобы как следует разглядеть этих членистоногих, без увеличительных приборов не обойтись – длина их тела составляет всего около восьми миллиметров и покрыто крошечными волосками. За это их еще называют "бархатными" пауками.
Арахнолог Алиреза Замани утверждает, что они особенно интересны для исследователей еще из-за того, что создают гнезда с другими представителями этого вида, а после вместе заботятся о потомстве.
Замани подчеркнул, что найти Loureedia непросто: "Эти пауки проводят большую часть своей жизни под землей. Самцы выбираются из своих нор на поверхность в брачный период. Как правило, он длится всего несколько недель – с конца октября до середины ноября".