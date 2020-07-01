Новый вид паука, напоминающего Джокера, назвали в честь Хоакина Феникса

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Новый вид паука из семейства эрезидов (от лат. Eresidae), который обнаружили в Иране, ученые назвали в честь актера Хоакина Феникса, Новый вид паука из семейства эрезидов (от лат. Eresidae), который обнаружили в Иране, ученые назвали в честь актера Хоакина Феникса, сообщает Livescience.

© 22 & Indiana Pictures (2019) Кадр из фильма "Джокер" © 22 & Indiana Pictures (2019) Кадр из фильма "Джокер"

По информации издания, красно-белая окраска на спине насекомого напомнила исследователям жуткий грим злодея Джокера (Артур Флек) из одноименного фильма Тодда Филлипса 2019 года, в котором играл Феникс. Из-за этой особенности пауку присвоили имя Loureedia phoenixi (род Loureedia, к которому принадлежит новый вид, получил такое название в честь рок-музыканта Лу Рида. – Прим.ред.)

Как отмечают ученые, чтобы как следует разглядеть этих членистоногих, без увеличительных приборов не обойтись – длина их тела составляет всего около восьми миллиметров и покрыто крошечными волосками. За это их еще называют "бархатными" пауками.

Арахнолог Алиреза Замани утверждает, что они особенно интересны для исследователей еще из-за того, что создают гнезда с другими представителями этого вида, а после вместе заботятся о потомстве.