"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14

Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Полностью автономная система целеуказания и ведения огня, умная защита от снарядов и идеальный двигатель — конструкторы довели танк Т-14 на платформе "Армата" до совершенства. В корпорации "Уралвагонзавод" заявили, что новейшая техника полностью изучена и все недостатки устранены. О том, с какими сложностями столкнулись разработчики, — в материале РИА Новости.

Детские болячки

Перспективный основной боевой танк Т-14 "Армата" разрабатывали с 2010-го, в производстве — с 2014-го. В конструкции боевой машины применили последние достижения российской оборонки, большинство из которых обкатывается на действующих образцах впервые.

По сути, "Армата" представляет собой боевой бронированный компьютер, напичканный электроникой и автономными системами — многие функции полностью автоматизированы и требуют от экипажа только контроля.

Например, комплекс активной защиты "Афганит" сам обнаруживает и уничтожает противотанковые боеприпасы еще на подлете — на безопасном расстоянии. Сложная система включает в себя импульсно-доплеровский радар, ультрафиолетовые пеленгаторы и инфракрасные камеры кругового обзора.

"Афганит" засекает любую угрозу — противотанковые ракеты глушатся средствами радиоэлектронной борьбы, против ПТУР с инфракрасными головками самонаведения есть дымометаллическая завеса, а боеприпасы, которым все же удалось прорваться к танку, уничтожаются специальными осколочными зарядами.

"С "Арматой" серьезных технических проблем как таковых не было, — рассказывает РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский. — Но некоторые вопросы все же возникли. В частности с двигателем. Он развивал необходимую мощность, но его ресурс не соответствовал требованиям Минобороны. Поэтому в первое время танк приходилось эксплуатировать в щадящих режимах".

Теперь все проблемы с силовой установкой решены. У двигателя появилось два режима работы — мирного времени, когда ресурс очень важен, и военного — на поле боя в приоритете максимальные мощность и скорость.

Мощность двигателя — от 1,2 тысячи до 1,8 тысячи лошадиных сил. Крутящий момент регулирует автоматическая коробка передач. Танк разгоняется до 90 километров в час и может пройти без дозаправки около пятисот километров. Бортовой компьютер полностью контролирует двигатель и трансмиссию, сообщая экипажу о неполадках и напоминая о необходимости технического обслуживания того или иного узла.

Электроника и боеприпасы

Испытания выявили некоторые недочеты с системой управления огнем (СУО), которая заметно отличается от предшественников. В частности, из-за программного обеспечения. Оперирующая множеством параметров СУО — одна из самых сложных систем в танке.

Орудие и пулеметы "Арматы" наводятся автоматически. Баллистический вычислитель производит необходимые расчеты, танк определяет свое положение по спутнику и инерциальной системе навигации, компьютер — угловую ориентацию в пространстве, учитывает направление и скорость ветра, температуру, влажность воздуха и даже искривление ствола при нагреве.

"Что касается систем управления огнем, то это известная проблема, — отмечает Мураховский. — Тепловизионные матрицы с нужными параметрами в России никогда не производили. Не секрет, что тепловизионные прицелы для танков закупали во Франции. На то, чтобы на ровном месте запустить такое производство, потребовалось некоторое время".

На испытаниях у разработчиков и военных возникли вопросы и к боекомплекту "Арматы". "Боеприпасы фактически создавали заново, и далеко не все получалось сразу, — продолжает эксперт. — Безусловно, были рабочие трудности, неизбежные при создании новейшей военной техники".

Танк вооружили новым семейством подкалиберных, осколочно-фугасных боеприпасов и управляемых ракет. Штатное 125-миллиметровое орудие при необходимости можно заменить на 152-миллиметровое. В этом случае "Армата" будет стрелять высокоточными управляемыми снарядами "Краснополь", разработанными для САУ "Мста-С".

Кроме того, в арсенале — управляемые противотанковые ракеты "Рефлекс-М", предназначенные для уничтожения высокозащищенных наземных и низколетящих целей. Ракету выстреливает орудие как обычный боеприпас, после чего у нее включается маршевый двигатель. Захват цели и ее сопровождение — полностью автоматические, хотя, если надо, оператор скорректирует полет снаряда. Дальность — до пяти километров. "Рефлекс" пробивает броню толщиной до метра и справляется с динамической и активной защитой танков.

Смена поколений

"Армату" испытали и обкатали сравнительно быстро отчасти благодаря тому, что многие конструктивные решения позаимствовали из опытного танка "Объект-195", над которым еще в 1990-х работали в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения.

"Если бы не "Объект-195", "Армата" до сих пор была бы только на бумаге или, может быть, в одном опытном экземпляре", — считает Мураховский.

Для разработки и запуска в серийное производство бронетехники нового поколения требуются годы. Даже во время Великой Отечественной войны, в условиях полной мобилизации промышленности и научно-технических кадров, быстро не получалось. Так, легендарный танк Т-34-85 приняли на вооружение только в 1944-м, хотя к проекту приступили в середине 1930-х.

"Армата" — это танк нового поколения, единственная машина в мире с принципиально новой компоновкой, — подчеркивает Мураховский. — В мире нет аналогов. Вся система управления огнем, разведки и наблюдения — только технические каналы зрения, нет прямых оптических каналов разведки, целеуказания и ведения огня. Уверен, что все в танкостроении пойдут по этому пути. Мы здесь первые, движемся "ледоколом", продавливая все проблемы".

Так всегда с по-настоящему инновационными разработками. Так, танк "Абрамс" американцы разрабатывали более десяти лет, а на испытаниях выявили множество недоработок, серьезные дефекты узлов и агрегатов. В частности, были трудности с газотурбинной силовой установкой, которая выдерживала всего чуть более двухсот километров пробега.

Или французский "Леклерк" — один из самых дорогих танков в мире. С точки зрения технических решений он передовой, однако очень ненадежный, сложный и капризный. Конструкторы не решили эти проблемы даже после нескольких лет производства.