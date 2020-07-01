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Егор Крид и Нюша представили mood video на трек "Mr. & Mrs. Smith"
Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) опубликовала на YouTube mood video (видео, которое создает и передает атмосферу песни. – Прим.ред.) на трек "Mr. & Mrs... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T02:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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музыка, новости культуры, егор крид, youtube, нюша шурочкина (анна шурочкина)

Егор Крид и Нюша представили mood video на трек "Mr. & Mrs. Smith"

02:36 01.07.2020
1328
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) опубликовала на YouTube mood video (видео, которое создает и передает атмосферу песни. – Прим.ред.) на трек "Mr. & Mrs. Smith", записанный с Егором Кридом. Песня вошла в альбом рэпера "58", выпущенный в апреле.
"Когда я увидела первый монтаж, хотелось пересматривать вновь и вновь. Я в восторге от того, что у нас получилось. Это действительно незабываемый опыт и уникальное видео для нас обоих. Я надеюсь, что оно принесет вам только позитивные эмоции", – написала певица в инстаграме.
Ролик создан во время самоизоляции. Исполнители общаются друг с другом через экран смартфона и используют популярные эффекты в инстаграме и тиктоке. В песне Крид и Нюша рассказывают о дружеских отношениях, которые могут возникнуть между бывшими.
Большинству пользователей совместная работа музыкантов очень понравилась, о чем они написали в комментариях.
"Как вам удалось сделать это?" – спросила @_nastyusha15__.
"Очень круто получилось", – считает @valeriii_54.
"Как же много шикарных образов", – заметила @an.evstaphieva_2004.
"Вы большие молодцы", – написала @nyussweet.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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