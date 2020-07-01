Союз композиторов России и "Мелодия" запишут камерную музыку XX-XXI веков

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Союз композиторов России и фирма "Мелодия" запускают проект записи камерной музыки XX-XXI веков с участием Московского ансамбля современной музыки, сообщили в пресс-службе союза.

"Союз композиторов России и фирма "Мелодия" начинают подготовку масштабного проекта: издание камерной музыки от русского авангарда 1910-х годов до современности. В записи примет участие Московский ансамбль современной музыки, работа начнется 1 июля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как добавили в пресс-службе, проект будет посвящен творчеству композиторов эпохи авангарда 1910-1920-х годов, в нем также будут представлены знаковые сочинения композиторов второй половины ХХ века, а также композиторов, сформировавших контекст современной музыки после 1990-х годов.

Пьесы Ивана Вышнеградского, Артура Лурье, Александра Мосолова, Николая Обухова, Гавриила Попова, Леонида Половинкина, Сергея Протопопова и других композиторов запишут профессор Московской консерватории и пианист Михаил Дубов, а также Московский ансамбль современной музыки, в основном составе которого такие артисты, как Иван Бушуев, Глеб Хохлов, Олег Танцов, Ольга Демина и другие.