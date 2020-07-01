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Опубликовали новый тизер хоррора "Кэндимен"
На YouTube-канале студии Universal Pictures опубликовали новый тизер хоррора Ниа Дакосты "Кэндимен". РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T03:19
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, чикаго

Опубликовали новый тизер хоррора "Кэндимен"

03:19 01.07.2020
5258
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. На YouTube-канале студии Universal Pictures опубликовали новый тизер хоррора Ниа Дакосты "Кэндимен".
По информации ScreenRant, в ролике есть намек на то, что актер Тони Тодд, исполнитель роли маньяка Кэндимэна в одноименном фильме ужасов 1992 года действительно может появиться в перезапуске.
В новом фильме легенда об маньяке, который убивает своих жертв крюком, если произнести его имя пять раз смотря в зеркало, снова оживет. Только на этот раз действие будет происходить в облагороженном районе Чикаго и с новыми героями.
Главные роли в хорроре исполнили Яхья Абдул-Матин II, Ванесса Эй Уильямс, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Тейона Паррис и другие.
Премьера "Кэндимена" состоится в сентябре этого года.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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