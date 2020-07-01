Бурятские оружейники расскажут россиянам о своих ножах

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.В Бурятии планируется открыть мастерскую, где будут изготавливать национальные ножи, сообщается на В Бурятии планируется открыть мастерскую, где будут изготавливать национальные ножи, сообщается на портале правительства региона. В помещении также будет работать магазин и класс для обучения оружейному делу. Инициатор проекта "Хутага" Жигжит Баясхаланов надеется таким образом не только передать свои знания, но и познакомить россиян с особенностями бурятской культуры.

"У меня есть мечта создать масштабный бренд, благодаря которому мы могли бы показывать нашу культуру через призму национальных бурятских ножей. Мы хотели бы не только масштабировать нашу мастерскую, но и развивать возможности молодых оружейников Бурятии. Создание ножей – это отдельная культура, а в Бурятии богатая школа мастеров. Наш проект поможет более опытным оружейникам передать свои знания и мастерство, которые нам достались от наших предков, нашим талантливым молодым землякам", – рассказал оружейник.

Сейчас член Союза художников России Жигжит Баясхаланов работает в Санкт-Петербурге. Он считает, что в ходе проекта удастся рассказать об оружейном деле региона не только всей России, но и миру. Его ножи уже показывали на выставках Европы и Китая.