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Бурятские оружейники расскажут россиянам о своих ножах
В Бурятии планируется открыть мастерскую, где будут изготавливать национальные ножи, сообщается на портале правительства региона. В помещении также будет... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости

Бурятские оружейники расскажут россиянам о своих ножах

08:00 01.07.2020 (обновлено: 08:16 01.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновКузнец за работой
Кузнец за работой
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.В Бурятии планируется открыть мастерскую, где будут изготавливать национальные ножи, сообщается на портале правительства региона. В помещении также будет работать магазин и класс для обучения оружейному делу. Инициатор проекта "Хутага" Жигжит Баясхаланов надеется таким образом не только передать свои знания, но и познакомить россиян с особенностями бурятской культуры.
"У меня есть мечта создать масштабный бренд, благодаря которому мы могли бы показывать нашу культуру через призму национальных бурятских ножей. Мы хотели бы не только масштабировать нашу мастерскую, но и развивать возможности молодых оружейников Бурятии. Создание ножей – это отдельная культура, а в Бурятии богатая школа мастеров. Наш проект поможет более опытным оружейникам передать свои знания и мастерство, которые нам достались от наших предков, нашим талантливым молодым землякам", – рассказал оружейник.
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Сейчас член Союза художников России Жигжит Баясхаланов работает в Санкт-Петербурге. Он считает, что в ходе проекта удастся рассказать об оружейном деле региона не только всей России, но и миру. Его ножи уже показывали на выставках Европы и Китая.
"Идеи для своих работ мастер черпает в наследии предков, вдохновляясь бурятским эпосом и заимствуя мотивы национального бурятского костюма и орнамента. Для декорирования использует элементы традиционной бурятской символики. Также почвой для его творчества служат произведения народного творчества, изучение быта и обычаев предков, их верования и культы, чтение исторических книг и летописей – артефактов жизни древних монголо-бурят", – сообщается на сайте правительства региона.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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