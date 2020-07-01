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По дебютному роману автора бестселлера "Нормальные люди" снимут сериал
По дебютному роману автора бестселлера "Нормальные люди" Салли Руни снимут сериал на Hulu, сообщает USA Today. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T00:54
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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салли руни , книги, кино и сериалы, новости культуры, дублин

По дебютному роману автора бестселлера "Нормальные люди" снимут сериал

00:54 01.07.2020
23
© КинопоискКадр из сериала "Нормальные люди"
Кадр из сериала Нормальные люди
© Кинопоиск
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. По дебютному роману автора бестселлера "Нормальные люди" Салли Руни снимут сериал на Hulu, сообщает USA Today.
"Разговоры с друзьями" молодой ирландской писательницы, которую пресса называет "Сэлинджером для миллениалов", вышли в 2017 году.
Действие разворачивается в Дублине. "Две студентки колледжа неожиданно завязывают отношения с супружеской парой, в результате возникают любовные треугольники, которые меняют жизнь героев", — говорится в описании на стриминговом сервисе.
Вышедшая в апреле на Hulu экранизация "Нормальных людей" Салли Руни получила положительные отзывы зрителей и критиков.
Дата выхода нового проекта пока не сообщается.
Однако уже известно, что над ним будут работать создатели "Нормальных людей": режиссер Ленни Абрахамсон и сценарист Элис Бирч.
Кадр из сериала Нормальные люди
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КультураСалли РуниКнигиКино и сериалыНовости культурыДублин
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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