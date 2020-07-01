Конкурс имени Стенина открыл голосование для интернет-пользователей

Для участия в онлайн-голосовании необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисеWeibo. Голосование открыто до 23:59 (Мск) 31 июля. Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.

По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование дает интернет-аудитории возможность подискутировать с экспертным мнением международного жюри, выбрав своего фаворита.

"Сегодня, когда снимок может сделать каждый, просто нажав на кнопку камеры на мобильном устройстве, о фотографии судят и говорят многие, и часто – вполне со знанием дела и проявлением хорошего вкуса. Наш конкурс выбирает все самое лучшее, что есть в мире современной молодой фотожурналистики, и нам невероятно интересно, как выбор конкурса оценивает зритель, для которого и создаются фотографии. Выбор профессионального жюри сформировал шорт-лист, призовые места, которые жюри также определило, мы назовем в сентябре. А вот какая работа станет самой яркой и знаковой для интернет-аудитории – покажет онлайн-голосование. Приглашаем всех любителей фотографии принять в нем участие и с нетерпением ждем его результатов!", - отметила Олейник.

В сентябре конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com, тогда же в Москве откроется выставка его лауреатов.

В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

О конкурсе