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Конкурс имени Стенина открыл голосование для интернет-пользователей
Определить лучшую работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина-2020 по традиции могут и пользователи сети - для них стартовало... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:00
миа "россия сегодня"
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
новости агентства
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156394/83/1563948354_0:112:1832:1143_1400x0_80_0_0_da9021c28f65bbe8524ecfe569cf66e5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, новости агентства

Конкурс имени Стенина открыл голосование для интернет-пользователей

11:00 01.07.2020
36
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует на мобильный телефон одну из фотографий на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Посетительница фотографирует на мобильный телефон одну из фотографий на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл, — РИА Новости. Определить лучшую работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина-2020 по традиции могут и пользователи сети - для них стартовало онлайн-голосование на русской и английской версиях сайта конкурса.
Для участия в онлайн-голосовании необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисеWeibo. Голосование открыто до 23:59 (Мск) 31 июля. Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование дает интернет-аудитории возможность подискутировать с экспертным мнением международного жюри, выбрав своего фаворита.
"Сегодня, когда снимок может сделать каждый, просто нажав на кнопку камеры на мобильном устройстве, о фотографии судят и говорят многие, и часто – вполне со знанием дела и проявлением хорошего вкуса. Наш конкурс выбирает все самое лучшее, что есть в мире современной молодой фотожурналистики, и нам невероятно интересно, как выбор конкурса оценивает зритель, для которого и создаются фотографии. Выбор профессионального жюри сформировал шорт-лист, призовые места, которые жюри также определило, мы назовем в сентябре. А вот какая работа станет самой яркой и знаковой для интернет-аудитории – покажет онлайн-голосование. Приглашаем всех любителей фотографии принять в нем участие и с нетерпением ждем его результатов!", - отметила Олейник.
Выставка победителей Международного конкурса имени А. Стенина
25 марта, 10:00
На конкурс имени Стенина подали заявки фоторепортеры из 75 стран
В сентябре конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com, тогда же в Москве откроется выставка его лауреатов.
В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON
Абдул Момин. Рыбалка на Джамуне
16 июня, 11:00
Конкурс молодых фоторепортеров памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
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МИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаНовости агентства
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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