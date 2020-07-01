Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. С этого месяца в стране вступают в силу законодательные изменения, которые скажутся на жизни большинства россиян. О новых выплатах на детей, индексации пенсий, повышении тарифов ЖКХ, налоге для самозанятых и обязательной маркировке товаров — в материале РИА Новости.

Выплаты семьям с детьми

На каждого ребенка до 16 лет полагается еще одна выплата. Соответствующий указ 23 июня подписал президент. Сумма — десять тысяч рублей. Это дополнение к ежемесячному пособию по пять тысяч на детей до трех лет и десяти тысячам на ребенка от трех до 16 лет, перечисляемым с апреля и июня согласно указу от 7 апреля.

Тем, кто уже получал эту помощь, июльский платеж поступит автоматически, подавать новое заявление не нужно. Остальным следует оформить документы. Время еще есть — обратиться можно до 30 сентября включительно.

Индексация пенсий

Пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями, предоставили право на индексацию. Поскольку им платят за опекунство порядка трех-четырех тысяч рублей, они попадают в категорию работающих, и, соответственно, пенсии им раньше не индексировали.

Однако в кризис власти решили поддержать и этих граждан. По поручению президента разработали законопроект. Индексация также произойдет автоматически. По оценкам, это коснется почти 30 тысяч человек. Расходы до конца года составят 720 миллионов рублей.

Тарифы ЖКХ

Увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги — в среднем на четыре процента. Больше всего — в Чечне, на 6,5%, минимально — в Ненецком автономном округе, 2,4%. В Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии установили максимальный индекс платы за коммунальные услуги в пределах 5-5,4%. В остальных субъектах тарифы вырастут на 3,6-4,9%.

А ответственность за состояние электросчетчиков с населения снимут. Это теперь забота поставщиков электричества. Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учета электроэнергии — за счет энергетических компаний — поставщиков в многоквартирных домах и сетевых — в случае с частными домами, коттеджами и юридическими лицами. Жильцам останется только следить за сохранностью приборов.

Налог для самозанятых

С 1 июля все российские регионы смогут вводить налоговый режим для самозанятых. Сейчас в эксперименте, стартовавшем в 2019 году, участвуют 23 региона из 85. Присоединяться к нему или нет, местные власти решат сами.

В России зарегистрировано более 740 тысяч самозанятых. Специальным налоговым режимом могут воспользоваться физические лица и ИП, получающие доход от товаров собственного производства или оказания услуг без привлечения наемных рабочих.

Налог — четыре процента с доходов от работы с физлицами, и шесть — от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет. Также, по поручению президента, возраст для регистрации в качестве самозанятого планируют снизить с 18 до 16 лет.

Обязательная маркировка лекарств, обуви и табака

Расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке. К списку добавили лекарственные препараты, обувь и табак. Эти правила уже действуют для сигарет и папирос, а теперь распространятся и на все остальные табачные изделия.

Когда вся система маркировки заработает в полную силу, проверить качество и подлинность товаров потребители смогут, отсканировав код на упаковке через мобильное приложение. Особенно это актуально для лекарств.

Все компании, осуществляющие производство, хранение, ввоз в страну, реализацию, применение и уничтожение медицинских препаратов, должны вносить информацию о них в систему мониторинга. Оборот лекарств без цифровых кодов отныне запрещен.

Разрешения на ввоз немаркированных лекарств будут выдавать только в исключительных случаях, производителям придется обосновать несоблюдение требований. При этом продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля, разрешена до окончания срока их годности.

Микрокредиторы и коллекторы

В очередной раз ужесточили регулирование микрокредитования. Для микрокредитных компаний (МКК) установили минимальный размер собственных средств — миллион рублей. Кроме того, МКК, не являющиеся некоммерческими организациями, обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе акционеров или участников.