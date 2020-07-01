Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. С этого месяца в стране вступают в силу законодательные изменения, которые скажутся на жизни большинства россиян. О новых выплатах на детей, индексации пенсий, повышении тарифов ЖКХ, налоге для самозанятых и обязательной маркировке товаров — в материале РИА Новости.
Выплаты семьям с детьми
На каждого ребенка до 16 лет полагается еще одна выплата. Соответствующий указ 23 июня подписал президент. Сумма — десять тысяч рублей. Это дополнение к ежемесячному пособию по пять тысяч на детей до трех лет и десяти тысячам на ребенка от трех до 16 лет, перечисляемым с апреля и июня согласно указу от 7 апреля.
Тем, кто уже получал эту помощь, июльский платеж поступит автоматически, подавать новое заявление не нужно. Остальным следует оформить документы. Время еще есть — обратиться можно до 30 сентября включительно.
Индексация пенсий
Пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями, предоставили право на индексацию. Поскольку им платят за опекунство порядка трех-четырех тысяч рублей, они попадают в категорию работающих, и, соответственно, пенсии им раньше не индексировали.
Однако в кризис власти решили поддержать и этих граждан. По поручению президента разработали законопроект. Индексация также произойдет автоматически. По оценкам, это коснется почти 30 тысяч человек. Расходы до конца года составят 720 миллионов рублей.
1 апреля, 15:46Путин подписал закон об индексации пенсий для опекунов
Тарифы ЖКХ
Увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги — в среднем на четыре процента. Больше всего — в Чечне, на 6,5%, минимально — в Ненецком автономном округе, 2,4%. В Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии установили максимальный индекс платы за коммунальные услуги в пределах 5-5,4%. В остальных субъектах тарифы вырастут на 3,6-4,9%.
А ответственность за состояние электросчетчиков с населения снимут. Это теперь забота поставщиков электричества. Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учета электроэнергии — за счет энергетических компаний — поставщиков в многоквартирных домах и сетевых — в случае с частными домами, коттеджами и юридическими лицами. Жильцам останется только следить за сохранностью приборов.
Налог для самозанятых
С 1 июля все российские регионы смогут вводить налоговый режим для самозанятых. Сейчас в эксперименте, стартовавшем в 2019 году, участвуют 23 региона из 85. Присоединяться к нему или нет, местные власти решат сами.
В России зарегистрировано более 740 тысяч самозанятых. Специальным налоговым режимом могут воспользоваться физические лица и ИП, получающие доход от товаров собственного производства или оказания услуг без привлечения наемных рабочих.
Налог — четыре процента с доходов от работы с физлицами, и шесть — от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет. Также, по поручению президента, возраст для регистрации в качестве самозанятого планируют снизить с 18 до 16 лет.
Обязательная маркировка лекарств, обуви и табака
Расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке. К списку добавили лекарственные препараты, обувь и табак. Эти правила уже действуют для сигарет и папирос, а теперь распространятся и на все остальные табачные изделия.
Когда вся система маркировки заработает в полную силу, проверить качество и подлинность товаров потребители смогут, отсканировав код на упаковке через мобильное приложение. Особенно это актуально для лекарств.
Все компании, осуществляющие производство, хранение, ввоз в страну, реализацию, применение и уничтожение медицинских препаратов, должны вносить информацию о них в систему мониторинга. Оборот лекарств без цифровых кодов отныне запрещен.
Разрешения на ввоз немаркированных лекарств будут выдавать только в исключительных случаях, производителям придется обосновать несоблюдение требований. При этом продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля, разрешена до окончания срока их годности.
Микрокредиторы и коллекторы
В очередной раз ужесточили регулирование микрокредитования. Для микрокредитных компаний (МКК) установили минимальный размер собственных средств — миллион рублей. Кроме того, МКК, не являющиеся некоммерческими организациями, обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе акционеров или участников.
Усилят контроль и за коллекторами. С 1 июля банки и микрофинансовые организации, привлекая к взысканию просроченной задолженности стороннюю компанию, обязаны не только уведомить должника об уступке права требования или заключении агентского договора с коллекторами, но и разместить об этом информацию в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.