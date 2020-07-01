Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573644892.html
Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля
С этого месяца в стране вступают в силу законодательные изменения, которые скажутся на жизни большинства россиян. О новых выплатах на детей, индексации пенсий,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:02
социальные выплаты
кредиты
налоги
жкх
пенсии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/18491/53/184915350_0:257:5181:3171_1400x0_80_0_0_ffd48730882e19dad051c64d6b41463b.jpg
https://ria.ru/20200629/1573599687.html
https://ria.ru/20200401/1569450500.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573580774.html
https://ria.ru/20200623/1573371962.html
https://ria.ru/20200526/1571981897.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/18491/53/184915350_0:257:5181:3171_1400x0_80_0_0_ffd48730882e19dad051c64d6b41463b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/18491/53/184915350_305:0:4876:3428_1400x0_80_0_0_b23edbdcdce06609ddbe36fdf86b720d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/18491/53/184915350_877:0:4305:3428_1400x0_80_0_0_3fbc2aaead5caa0b135bd69965cd3ff0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальные выплаты, кредиты, налоги, жкх, пенсии, экономика

Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля

08:00 01.07.2020 (обновлено: 08:02 01.07.2020)
30588
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. С этого месяца в стране вступают в силу законодательные изменения, которые скажутся на жизни большинства россиян. О новых выплатах на детей, индексации пенсий, повышении тарифов ЖКХ, налоге для самозанятых и обязательной маркировке товаров — в материале РИА Новости.

Выплаты семьям с детьми

На каждого ребенка до 16 лет полагается еще одна выплата. Соответствующий указ 23 июня подписал президент. Сумма — десять тысяч рублей. Это дополнение к ежемесячному пособию по пять тысяч на детей до трех лет и десяти тысячам на ребенка от трех до 16 лет, перечисляемым с апреля и июня согласно указу от 7 апреля.
Тем, кто уже получал эту помощь, июльский платеж поступит автоматически, подавать новое заявление не нужно. Остальным следует оформить документы. Время еще есть — обратиться можно до 30 сентября включительно.
Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
29 июня, 01:20
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Индексация пенсий

Пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями, предоставили право на индексацию. Поскольку им платят за опекунство порядка трех-четырех тысяч рублей, они попадают в категорию работающих, и, соответственно, пенсии им раньше не индексировали.
Однако в кризис власти решили поддержать и этих граждан. По поручению президента разработали законопроект. Индексация также произойдет автоматически. По оценкам, это коснется почти 30 тысяч человек. Расходы до конца года составят 720 миллионов рублей.
Президент РФ Владимир Путин
1 апреля, 15:46
Путин подписал закон об индексации пенсий для опекунов

Тарифы ЖКХ

Увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги — в среднем на четыре процента. Больше всего — в Чечне, на 6,5%, минимально — в Ненецком автономном округе, 2,4%. В Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии установили максимальный индекс платы за коммунальные услуги в пределах 5-5,4%. В остальных субъектах тарифы вырастут на 3,6-4,9%.
А ответственность за состояние электросчетчиков с населения снимут. Это теперь забота поставщиков электричества. Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учета электроэнергии — за счет энергетических компаний — поставщиков в многоквартирных домах и сетевых — в случае с частными домами, коттеджами и юридическими лицами. Жильцам останется только следить за сохранностью приборов.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
28 июня, 11:39
Тарифы с июля вырастут. Эксперт рассказал, как сэкономить на оплате ЖКХ

Налог для самозанятых

С 1 июля все российские регионы смогут вводить налоговый режим для самозанятых. Сейчас в эксперименте, стартовавшем в 2019 году, участвуют 23 региона из 85. Присоединяться к нему или нет, местные власти решат сами.
В России зарегистрировано более 740 тысяч самозанятых. Специальным налоговым режимом могут воспользоваться физические лица и ИП, получающие доход от товаров собственного производства или оказания услуг без привлечения наемных рабочих.
Налог — четыре процента с доходов от работы с физлицами, и шесть — от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет. Также, по поручению президента, возраст для регистрации в качестве самозанятого планируют снизить с 18 до 16 лет.
Покупатель у кассы в аптеке
23 июня, 15:51
Минздрав прокомментировал отсрочку маркировки ряда лекарств

Обязательная маркировка лекарств, обуви и табака

Расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке. К списку добавили лекарственные препараты, обувь и табак. Эти правила уже действуют для сигарет и папирос, а теперь распространятся и на все остальные табачные изделия.
Когда вся система маркировки заработает в полную силу, проверить качество и подлинность товаров потребители смогут, отсканировав код на упаковке через мобильное приложение. Особенно это актуально для лекарств.
Все компании, осуществляющие производство, хранение, ввоз в страну, реализацию, применение и уничтожение медицинских препаратов, должны вносить информацию о них в систему мониторинга. Оборот лекарств без цифровых кодов отныне запрещен.
Разрешения на ввоз немаркированных лекарств будут выдавать только в исключительных случаях, производителям придется обосновать несоблюдение требований. При этом продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля, разрешена до окончания срока их годности.
Рубли
26 мая, 01:03
Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне

Микрокредиторы и коллекторы

В очередной раз ужесточили регулирование микрокредитования. Для микрокредитных компаний (МКК) установили минимальный размер собственных средств — миллион рублей. Кроме того, МКК, не являющиеся некоммерческими организациями, обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе акционеров или участников.
Усилят контроль и за коллекторами. С 1 июля банки и микрофинансовые организации, привлекая к взысканию просроченной задолженности стороннюю компанию, обязаны не только уведомить должника об уступке права требования или заключении агентского договора с коллекторами, но и разместить об этом информацию в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.
835461066
Обсудить 3
социальные выплатыКредитыНалогиЖКХпенсииЭкономика
Рекомендуем
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Первый секретарь МГК КПСС Борис Николаевич Ельцин на торжественном заседании, посвященном 70-летию Октябрьской революции
"Наш человек, надо брать". Кто привел Ельцина в большую политику
Протесты в Гонконге на фоне принятия закона о национальной безопасности
Китай против США: вызов принят
Арепливир
Зонтик от коронавируса. Отечественный препарат защитит от осенней волны
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Клещ семейства Phytoseiidae
Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял назначение Шнурова генпродюсером RTVI
Пляжный отдых в Сочи
Чистое море и голубой флаг. Где в России найти лучшие в мире пляжи
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Жизнь фельдшера в Лакском районе Дагестана
"Бежала со всех ног": будни фельдшера из дагестанского аула
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Автомат А-545
В России стартовало серийное производство автомата — конкурента АК-12
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:41Более 93% избирателей Тувы пришли на голосование по поправкам
13:40В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч
13:38В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
13:35В Москве на Тверском путепроводе затруднено движение
13:35МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
13:34Более половины избирателей Липецкой области проголосовали по поправкам
13:33В Курской области около 82% избирателей проголосовали по поправкам
13:30В Мордовии около 74% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
13:30В Подмосковье явка на голосовании по поправкам превысила 64%
13:28В Ингушетии явка на голосовании по поправкам превысила 60%
13:27В Алтайском крае умерли пять человек с COVID-19
13:25Более 45% жителей Ульяновской области проголосовали по поправкам
13:25Руденя: важно, что сегодня восстанавливается историческая справедливость
13:24Глава Южной Осетии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
13:24Неизвестный сжег российский флаг возле посольства в Киеве
13:23В Новгородской области явка на голосовании по поправкам составила 39,4%
13:23В Румынии число случаев коронавируса приблизилось к 27 300
13:22Возле офиса Зеленского произошла потасовка между шахтерами и полицией
13:21Венедиктов отметил снижение критики по онлайн-голосованию по Конституции
13:19КПРФ начала работу над собственным проектом Конституции
Лента новостейМолния