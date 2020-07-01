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Кому в бизнес идти: в Пензе создали тест на мотивацию к собственному делу
До 21 ноября жители Пензенской области смогут пройти тестирование, которое позволит определить степень готовности к ведению собственного бизнеса. Для проверки... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:00
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россия
хорошие новости
иван белозерцев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, хорошие новости, иван белозерцев, пензенская область

Кому в бизнес идти: в Пензе создали тест на мотивацию к собственному делу

08:00 01.07.2020
238
CC0 / / Девушка работает на компьютере
Девушка работает на компьютере
CC0 / /
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. До 21 ноября жители Пензенской области смогут пройти тестирование, которое позволит определить степень готовности к ведению собственного бизнеса. Для проверки своих компетенций нужно пройти тестирование на сайте. Результаты с подробной расшифровкой и рекомендациями платформа высылает на электронную почту.
Как пояснил РИА Новости губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, по результатам теста будет сформирован список участников, имеющих высокую предрасположенность к предпринимательской деятельности. Они смогут принять участие в дальнейших мероприятиях проекта "Популяризация предпринимательства".
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Уточняется, что тестирование рассчитано на несколько целевых групп.
"Это школьники, молодежь до 30 лет (в том числе студенты), граждане старше 45 лет, женщины, военнослужащие запаса, безработные, инвалиды, выпускники и воспитанники детских домов", – сообщил Иван Белозерцев.
Тест содержит 30 вопросов, включающих несколько диагностических блоков: личностные качества, мотивация, готовность к ведению предпринимательской деятельности.
"На данный момент тестирование прошло более 350 человек. Это школьники и студенты. Результаты нас порадовали, высокую степень мотивации для занятий предпринимательской деятельностью показал каждый третий. Затем тестирование будут проходить взрослые", – рассказал глава региона.
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По результатам будут сформированы группы для участия в обучающих семинарах, практических тренингах и конференциях. Для школьников организуют олимпиады и открытые уроки с успешными пензенскими бизнесменами, взрослых будут обучать финансовой грамотности и построению бизнеса с нуля. Начало занятий запланировано на осень.
Платформа, с помощью которой проводится тест, разработана в рамках федерального образовательного проекта "Фабрика предпринимательства", а тестирование проводится по инициативе министерства экономики Пензенской области и регионального фонда поддержки предпринимательства.
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Хорошие новостиРоссияХорошие новостиИван БелозерцевПензенская область
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