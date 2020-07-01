Кому в бизнес идти: в Пензе создали тест на мотивацию к собственному делу

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. До 21 ноября жители Пензенской области смогут пройти тестирование, которое позволит определить степень готовности к ведению собственного бизнеса. Для проверки своих компетенций нужно пройти тестирование на До 21 ноября жители Пензенской области смогут пройти тестирование, которое позволит определить степень готовности к ведению собственного бизнеса. Для проверки своих компетенций нужно пройти тестирование на сайте . Результаты с подробной расшифровкой и рекомендациями платформа высылает на электронную почту.

Как пояснил РИА Новости губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, по результатам теста будет сформирован список участников, имеющих высокую предрасположенность к предпринимательской деятельности. Они смогут принять участие в дальнейших мероприятиях проекта "Популяризация предпринимательства".

Уточняется, что тестирование рассчитано на несколько целевых групп.

"Это школьники, молодежь до 30 лет (в том числе студенты), граждане старше 45 лет, женщины, военнослужащие запаса, безработные, инвалиды, выпускники и воспитанники детских домов", – сообщил Иван Белозерцев.

Тест содержит 30 вопросов, включающих несколько диагностических блоков: личностные качества, мотивация, готовность к ведению предпринимательской деятельности.

"На данный момент тестирование прошло более 350 человек. Это школьники и студенты. Результаты нас порадовали, высокую степень мотивации для занятий предпринимательской деятельностью показал каждый третий. Затем тестирование будут проходить взрослые", – рассказал глава региона.

По результатам будут сформированы группы для участия в обучающих семинарах, практических тренингах и конференциях. Для школьников организуют олимпиады и открытые уроки с успешными пензенскими бизнесменами, взрослых будут обучать финансовой грамотности и построению бизнеса с нуля. Начало занятий запланировано на осень.