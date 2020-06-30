РПЦ: идея проверять священников на судимость противоречит конституции

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Московском патриархате назвали грубо противоречащей Конституции РФ инициативу депутата Евгения Марченко, предложившего проверять будущих священников на судимость и психические отклонения и создать в Церкви некий аналог подразделения собственной безопасности МВД.

Ранее член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко сообщил РИА Новости, что направил обращение в патриархию в связи с ситуацией вокруг схиигумена Сергия (Романова). В нем Марченко, в частности, предложил внести изменения в нормы Трудового кодекса РФ, а также иных законодательных актов, которые бы включали служителей культа в список профессий с обязательным медицинским освидетельствованием на наличие препятствующих служению психических заболеваний, а также предоставлением справки об имеющейся или имевшейся судимости.

"Правовое управление Московской патриархии рассматривает предложение депутата Марченко как грубо противоречащее конституционному принципу отделения религиозных объединений от государства", - говорится в заявлении правового управления, которое публикует во вторник сайт Русской православной церкви.

В РПЦ также напомнили о пункте 5 статьи 4 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", в соответствии с которым религиозное объединение "создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно соответствующим условиям и требованиям и в порядке, предусматриваемом своими внутренними установлениями".

Кроме того, в силу пункта 5 статьи 24 того же закона "религиозные организации вправе устанавливать в соответствии со своими внутренними установлениями условия деятельности священнослужителей и религиозного персонала, а также требования к ним, в том числе в части религиозного образования".

"Исходя из этих норм законодательства, государство не может регулировать кадровую политику Церкви и устанавливать условия рукоположения либо какие-либо требования к должности священнослужителя. Данные вопросы являются исключительной прерогативой самих конфессий, внутренние установления которых государство в силу статьи 15 упомянутого закона должно уважать", - отмечается в заявлении.