https://ria.ru/20200630/1573713056.html
Французский политик прокомментировал голосование по поправкам в России
Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани призвал другие страны брать пример с России в части организации... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:58
2020-06-30T23:58
голосование по поправкам в конституцию
европарламент
тьерри мариани
конституция рф
франция
в мире
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франция
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573692491_0:154:3095:1894_1400x0_80_0_0_37ad6a82f99be03080719e4ae1deaae1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент, тьерри мариани, конституция рф, франция, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости.
Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани
призвал другие страны брать пример с России в части организации процесса по внесению изменений в Конституцию
.
Делегация прибыла в Крым во вторник. В ее состав вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента. Цель визита –ознакомление с предстоящим процессом голосования по поправкам в Конституцию.
"Поправки разные, их много, что важно для нас, для французов, что вы решили взять судьбу своего края, свей страны в свои руки, именно это для нас самое важное… Вопрос в том, кто определяет будущее страны, какие-то организации или граждане, которые проживают. В этом смысле ваш пример очень отрадный, мы надеемся, что он покажет правильный путь для Франции и других европейских стран", - сказал журналистам Мариани.
В свою очередь, член делегации, депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн отметил, что в немецких СМИ звучит очень много критики насчет голосования в России.
"Стоит отметить, что немецкий парламент сам берет и меняет конституцию, когда ему это нужно, не интересуясь мнением граждан, конечно, российский вариант нам кажется более демократичным", - сказал Линдеманн.