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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Французский политик прокомментировал голосование по поправкам в России
Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани призвал другие страны брать пример с России в части организации... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:58
голосование по поправкам в конституцию
европарламент
тьерри мариани
конституция рф
франция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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европарламент, тьерри мариани, конституция рф, франция, в мире

Французский политик прокомментировал голосование по поправкам в России

23:58 30.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани призвал другие страны брать пример с России в части организации процесса по внесению изменений в Конституцию.
Делегация прибыла в Крым во вторник. В ее состав вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента. Цель визита –ознакомление с предстоящим процессом голосования по поправкам в Конституцию.
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"Поправки разные, их много, что важно для нас, для французов, что вы решили взять судьбу своего края, свей страны в свои руки, именно это для нас самое важное… Вопрос в том, кто определяет будущее страны, какие-то организации или граждане, которые проживают. В этом смысле ваш пример очень отрадный, мы надеемся, что он покажет правильный путь для Франции и других европейских стран", - сказал журналистам Мариани.
В свою очередь, член делегации, депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн отметил, что в немецких СМИ звучит очень много критики насчет голосования в России.
"Стоит отметить, что немецкий парламент сам берет и меняет конституцию, когда ему это нужно, не интересуясь мнением граждан, конечно, российский вариант нам кажется более демократичным", - сказал Линдеманн.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
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Голосование по поправкам в КонституциюЕвропарламентТьерри МарианиКонституция РФФранцияВ мире
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