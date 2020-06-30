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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200630/1573713024.html
РПЦ: требования к кандидатам в священники стали существенно строже
Требования к кандидатам в священнослужители за последние годы претерпели существенные изменения и стали намного более строгими, заявил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:57
религия и мировоззрение
евгений марченко
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
госдума рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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евгений марченко, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, госдума рф

РПЦ: требования к кандидатам в священники стали существенно строже

23:57 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Требования к кандидатам в священнослужители за последние годы претерпели существенные изменения и стали намного более строгими, заявил во вторник РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко сообщил, что направил обращение в патриархию в связи с ситуацией вокруг схиигумена Сергия (Романова). В нем Марченко, в частности, предложил внести изменения в нормы Трудового кодекса РФ, а также иных законодательных актов, которые бы включали служителей культа в список профессий с обязательным медицинским освидетельствованием на наличие препятствующих служению психических заболеваний, а также предоставлением справки об имеющейся или имевшейся судимости.
"Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл последовательно выступает за строгость отбора кандидатов в священнослужители: введен жесткий образовательный ценз, проводятся регулярные курсы повышения квалификации для лиц в священном сане", - сказал Легойда.
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25 июня, 14:58Религия и мировоззрение
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По его словам, подобные требования, естественно, не могли исполняться в 1990-е годы, когда церковная жизнь восстанавливалась после десятилетий преследований. Многие священнослужители, принявшие тогда сан, отметил Легойда, не имели возможности получить качественное духовное образование, и для решения этой проблемы сегодня реализуются программы повышения их образовательного уровня и расширения кругозора.
"Если сравнивать с ситуацией десятилетней и более давности, то многие духовные учебные заведения получили государственную аккредитацию и в этом качестве собирают предусмотренные законом сведения об абитуриентах, которые, несомненно, учитываются при последующем рукоположении", - указал представитель Церкви.
Вместе с тем, добавил он, установление требований к кандидатам в священники является исключительной прерогативой религиозной организации, как это следует из официального комментария правового управления Московской патриархии, поэтому они не могут быть установлены законом.
Схиигумен Сергий
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Екатеринбургская епархия призвала схиигумена Сергия к прямому разговору
По словам Легойды, подобные запросы вписываются в широкое общественное обсуждение темы запрещенного в священнослужении схиигумена Сергия, однако наличие или отсутствие у него каких-либо справок вторично для церковного суда, который обладает всеми возможностями для справедливой канонической оценки его действий.
Ранее схиигумен Сергий проклял всех закрывающих храмы во время пандемии коронавируса и призвал людей выходить на улицы с протестами. Екатеринбургская епархия запретила его в священнослужении, однако мятежный священнослужитель отказался подчиниться этому решению и продолжил свою публичную деятельность и совершение богослужений в Среднеуральском женском монастыре вместе со своими сторонниками. Окончательное решение в отношении схиигумена должен принять епархиальный церковный суд.
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Религия и мировоззрениеЕвгений МарченкоНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаГосдума РФ
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