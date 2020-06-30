РПЦ: требования к кандидатам в священники стали существенно строже

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Требования к кандидатам в священнослужители за последние годы претерпели существенные изменения и стали намного более строгими, заявил во вторник РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко сообщил, что направил обращение в патриархию в связи с ситуацией вокруг схиигумена Сергия (Романова). В нем Марченко, в частности, предложил внести изменения в нормы Трудового кодекса РФ, а также иных законодательных актов, которые бы включали служителей культа в список профессий с обязательным медицинским освидетельствованием на наличие препятствующих служению психических заболеваний, а также предоставлением справки об имеющейся или имевшейся судимости.

"Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл последовательно выступает за строгость отбора кандидатов в священнослужители: введен жесткий образовательный ценз, проводятся регулярные курсы повышения квалификации для лиц в священном сане", - сказал Легойда.

По его словам, подобные требования, естественно, не могли исполняться в 1990-е годы, когда церковная жизнь восстанавливалась после десятилетий преследований. Многие священнослужители, принявшие тогда сан, отметил Легойда, не имели возможности получить качественное духовное образование, и для решения этой проблемы сегодня реализуются программы повышения их образовательного уровня и расширения кругозора.

"Если сравнивать с ситуацией десятилетней и более давности, то многие духовные учебные заведения получили государственную аккредитацию и в этом качестве собирают предусмотренные законом сведения об абитуриентах, которые, несомненно, учитываются при последующем рукоположении", - указал представитель Церкви.

Вместе с тем, добавил он, установление требований к кандидатам в священники является исключительной прерогативой религиозной организации, как это следует из официального комментария правового управления Московской патриархии, поэтому они не могут быть установлены законом.

По словам Легойды, подобные запросы вписываются в широкое общественное обсуждение темы запрещенного в священнослужении схиигумена Сергия, однако наличие или отсутствие у него каких-либо справок вторично для церковного суда, который обладает всеми возможностями для справедливой канонической оценки его действий.