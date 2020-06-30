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NYT опубликовала новую статью о "сговоре" России с талибами
Газета New York Times со ссылкой на источники опубликовала очередную статью в серии материалов о якобы российских финансовых поощрениях боевикам, связанным с... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:53
россия
дональд трамп
министерство обороны сша
дмитрий песков
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афганистан
талибан
сша
в мире
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Во время войны СССР в Афганистане всех моджахедов создавали и спонсировали, и обеспечивали всем вооружением и прочим США, не только не скрывали, но гордились тем, как и сколько гибнет там российских солдат. Кто нибудь возмущался эти? Что они теперь то вопят, они высшие боги на земле?
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россия
афганистан
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, дональд трамп, министерство обороны сша, дмитрий песков, владимир путин, афганистан, талибан, сша, в мире

NYT опубликовала новую статью о "сговоре" России с талибами

23:53 30.06.2020
24874
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Газета New York Times со ссылкой на источники опубликовала очередную статью в серии материалов о якобы российских финансовых поощрениях боевикам, связанным с группировкой "Талибан", за убийства американских военных в Афганистане - предыдущий материал этого издания хоть и был опровергнут официально властями США уже успел привести к угрозам в адрес российских дипломатов, а на его публикации начали ссылаться конгрессмены.
В новой статье издание со ссылкой на три источника сообщает, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.
Пентагон
Вчера, 06:53
Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
Как утверждает газета, "эксперты пришли к этому выводу на основании других разведданных, что переводы были, скорее всего, частью программы по вознаграждениям, которую описывали задержанные в ходе допросов".
По словам издания, также удалось установить имена многих афганцев, связанных с данной операцией, в том числе "человека, который, вероятно, служил посредником для распределения средств, и который сейчас, вероятно, находится в России".
New York Times также утверждает со ссылкой на афганских официальных лиц, что за последние шесть месяцев в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которых будто бы подозревают в том, что они входят в круг посредников между сотрудниками российской разведки и боевиками, связанными с "Талибаном". NYT со ссылкой на местный источник утверждает, что в доме одного из задержанных была обнаружена крупная сумма денег - полмиллиона долларов.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
29 июня, 17:39
Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами
Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия.
Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее во вторник заявлял, что обвинения в "сговоре РФ с талибами", опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
29 июня, 05:51
Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
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РоссияДональд ТрампМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковВладимир ПутинАфганистанТалибанСШАВ мире
Популярные комментарии
Во время войны СССР в Афганистане всех моджахедов создавали и спонсировали, и обеспечивали всем вооружением и прочим США, не только не скрывали, но гордились тем, как и сколько гибнет там российских солдат. Кто нибудь возмущался эти? Что они теперь то вопят, они высшие боги на земле?
1 июля, 00:07
Козьма ПРУТКОВ.
3220001
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