NYT опубликовала новую статью о "сговоре" России с талибами

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Газета New York Times со ссылкой на источники Газета New York Times со ссылкой на источники опубликовала очередную статью в серии материалов о якобы российских финансовых поощрениях боевикам, связанным с группировкой " Талибан ", за убийства американских военных в Афганистане - предыдущий материал этого издания хоть и был опровергнут официально властями США уже успел привести к угрозам в адрес российских дипломатов, а на его публикации начали ссылаться конгрессмены.

В новой статье издание со ссылкой на три источника сообщает, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.

Как утверждает газета, "эксперты пришли к этому выводу на основании других разведданных, что переводы были, скорее всего, частью программы по вознаграждениям, которую описывали задержанные в ходе допросов".

По словам издания, также удалось установить имена многих афганцев, связанных с данной операцией, в том числе "человека, который, вероятно, служил посредником для распределения средств, и который сейчас, вероятно, находится в России".

New York Times также утверждает со ссылкой на афганских официальных лиц, что за последние шесть месяцев в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которых будто бы подозревают в том, что они входят в круг посредников между сотрудниками российской разведки и боевиками, связанными с "Талибаном". NYT со ссылкой на местный источник утверждает, что в доме одного из задержанных была обнаружена крупная сумма денег - полмиллиона долларов.

Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия.

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее во вторник заявлял, что обвинения в "сговоре РФ с талибами", опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".