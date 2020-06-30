Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573712874.html
В столице Эфиопии прогремели три взрыва
Три взрыва сотрясли во вторник столицу Эфиопии Аддис-Абеба во время протестов, вспыхнувших после смерти популярного певца, есть погибшие и раненые, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:51
аддис-абеба
эфиопия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/11/1560931137_0:318:3072:2046_1400x0_80_0_0_4e6de039d8fb61a12e62adc2b24db3b9.jpg
https://ria.ru/20200224/1565130263.html
аддис-абеба
эфиопия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/11/1560931137_0:318:3072:2046_1400x0_80_0_0_4e6de039d8fb61a12e62adc2b24db3b9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156093/11/1560931137_90:0:2821:2048_1400x0_80_0_0_403be019bd1c15682f8695a0849d7dc1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/11/1560931137_413:0:2461:2048_1400x0_80_0_0_253851353b92290325d907ae5fb21654.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аддис-абеба, эфиопия, в мире

В столице Эфиопии прогремели три взрыва

23:51 30.06.2020
193
© РИА Новости / Антон СкрипуновУлица в Аддис-Абебе
Улица в Аддис-Абебе
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Улица в Аддис-Абебе. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Три взрыва сотрясли во вторник столицу Эфиопии Аддис-Абеба во время протестов, вспыхнувших после смерти популярного певца, есть погибшие и раненые, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на комиссара полиции.
Ранее сообщалось, что число жертв протестов после убийства певца в Эфиопии возросло до 8, ранены 80 человек. Протесты вспыхнули после того, как был застрелен выдающийся певец крупнейшей этнической группы в стране.
"Некоторые из тех, кто установил бомбу, погибли, так же как и невинные гражданские", - заявил комиссар. Он не уточнил число погибших и пострадавших.
Хачалу Хундесса (Hachalu Hundessa), знаменитый своими политическими песнями, воспринимался как рупор народа оромо в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти премьер-министра Абия Ахмеда Али в 2018 году. В понедельник ночью певца застрелили в столице страны Аддис-Абеба, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местный телеканал Fana.
Эфиопия
24 февраля, 01:50
В Эфиопии при взрыве гранаты пострадали около 30 демонстрантов
000100
Обсудить 0
Аддис-АбебаЭфиопияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Прокуратура завершила расследование пожара в одесском колледже
Автомобиль скорой помощи в Иране
В Тегеране число жертв при взрыве в клинике достигло 19 человек
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Французский политик прокомментировал голосование по поправкам в России
Доминикана
В Доминикане объявили эпидемию коронавируса
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
В Гусь-Хрустальном локализовали пожар в Доме культуры
Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Щипков: депутат предложил прямое вмешательство государства в жизнь Церкви
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
РПЦ: требования к кандидатам в священники стали существенно строже
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Белом доме назвали виновных в утечках о "сговоре" России с талибами
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число жертв коронавируса в мире превысило 503 тысячи
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником GPS третьего поколения
Воскресное богослужение в храме иконы Богоматери Целительница в Краснодаре. 31 мая
РПЦ: идея проверять священников на судимость противоречит конституции
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
NYT опубликовала новую статью о "сговоре" России с талибами
Президент США Дональд Трамп
Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысяч военных
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Члены Талибана во время передачи оружия
Белый дом заявил, что статья о "сговоре" с талибами играет на руку России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:50Число жертв ДТП с участием авто УФСИН под Хабаровском выросло до трех
07:48В Китае назвали "бандитской логикой" намерение ряда стран ввести санкции
07:46Китай предложил США "попробовать" и ввести санкции против Гонконга
07:46Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов
07:44В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН
07:44Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете
07:42В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
07:41Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами
07:41В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
07:39В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
Лента новостейМолния