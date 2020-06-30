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В Гусь-Хрустальном локализовали пожар в Доме культуры
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.06.2020
2020-07-01T01:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гусь-хрустальный
владимирская область
происшествия
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гусь-хрустальный
владимирская область
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Тушение пожара в Доме культуры в Гусь-Хрустальном
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров.
2020-06-30T23:46
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гусь-хрустальный, владимирская область, происшествия
В Гусь-Хрустальном локализовали пожар в Доме культуры
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
2020-06-30T23:46
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В Гусь-Хрустальном локализовали пожар в Доме культуры

23:46 30.06.2020 (обновлено: 01:48 01.07.2020)
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© МЧС РоссииПожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
© МЧС России
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в здании Дома культуры возросла до 2,4 тысячи квадратных метров.
"Пожар локализован в 23.20 на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гусь-ХрустальныйВладимирская областьПроисшествия
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