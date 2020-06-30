В Тегеране число жертв при взрыве в клинике достигло 19 человек

ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Число жертв взрыва в одной из клиник на севере столицы Число жертв взрыва в одной из клиник на севере столицы Ирана возросло до 19, сообщил представитель пожарной службы Джалаль Малеки.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 12 пострадавших. При этом, по словам замглавы минздрава Ирана Ираджа Харирчи , в здании на момент происшествия находились 25 человек. Поликлиника получила серьезные повреждения в результате взрыва.

"Число погибших в результате пожара в клинике достигло 19", - сообщил Малеки агентству IRNA

Он также добавил, что службам удалось спасти 20 человек.

Ранее замглавы губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи сообщил, что причиной взрыва, произошедшего во вторник вечером в клинике на севере столицы Ирана, стала утечка газа.