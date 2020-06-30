https://ria.ru/20200630/1573712690.html
В Тегеране число жертв при взрыве в клинике достигло 19 человек
Число жертв взрыва в одной из клиник на севере столицы Ирана возросло до 19, сообщил представитель пожарной службы Джалаль Малеки. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:39
2020-06-30T23:39
ирадж харирчи
иран
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ирадж харирчи, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости.
Число жертв взрыва в одной из клиник на севере столицы Ирана
возросло до 19, сообщил представитель пожарной службы Джалаль Малеки.
Ранее сообщалось о 13 погибших и 12 пострадавших. При этом, по словам замглавы минздрава Ирана Ираджа Харирчи
, в здании на момент происшествия находились 25 человек. Поликлиника получила серьезные повреждения в результате взрыва.
"Число погибших в результате пожара в клинике достигло 19", - сообщил Малеки агентству IRNA
.
Он также добавил, что службам удалось спасти 20 человек.
Ранее замглавы губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи сообщил, что причиной взрыва, произошедшего во вторник вечером в клинике на севере столицы Ирана, стала утечка газа.
Заместитель главы столичной полиции Хамид Хадаванд, в свою очередь, сообщил, что причиной взрыва стали загоревшиеся баллоны с кислородом, находившиеся в цокольном этаже клиники. Взорвавшись, они спровоцировали пожар, который перекинулся на верхние этажи медцентра.