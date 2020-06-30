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Французский политик сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани сравнил Крым во времена нахождения в составе Украины со спящей... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:32
европарламент
тьерри мариани
республика крым
севастополь
украина
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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европарламент, тьерри мариани, республика крым, севастополь, украина, политика

Французский политик сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей

23:32 30.06.2020
7750
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани сравнил Крым во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения полуострова с Россией в регионе началось восстановление.
Делегация прибыла в Крым во вторник. В ее состав вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европарламента.
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26 июня, 01:16
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
"Я первый раз приехал в Крым еще в 1995 году, когда он был еще украинский. Тогда я занимался восстановлением военного кладбища в Севастополе и действительно своими глазами наблюдал всю ту эволюцию, которую Крым прошел с тех пор, с момента застоя, заморозки, как спящая красавица, можно сказать Крым во льду находился, и этот перезапуск, революция, восстановление, которое началось с 2014 года, когда Крым путем референдума принял решение опять воссоединиться с Россией", - сказал журналистам Мариани.
Мариани подчеркнул, что это его седьмой визит в Крым.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ЕвропарламентТьерри МарианиРеспублика КрымСевастопольУкраинаПолитика
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